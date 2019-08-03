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Мы в одной лодке
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Ученые сняли на видео самую большую акулу в мире

  • 3.08.2019, 14:45
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Видео не для слабонервных.

Специалисты сняли на видео близкий контакт с одним из древнейших видов на Земле — шестижаберной акулой. Эксперты во главе с Дином Груббсом из Государственного университета Флориды, осуществляли погружение на подводной лодке под именем «Надир» в рамках экспедиции, которую организовала OceanX. Целью специалистов было увидеть одну из акул в ее глубоководной среде, отмечает politeka.net

Как пишет Newsweek, во время одного из погружений команде посчастливилось приблизиться и вступить в контакт с самкой шестижаберной акулы, которая считается одной из крупнейших в мире. Исследователи говорят, что она «намного больше, чем субмарина». В один момент акула даже попыталась отгрызть гарпун, установленный на судне. 

Шестижаберные акулы принадлежат роду, которые уже 180 миллионов лет живут на Земле. И найденные некоторые останки это подтверждают. На самом деле, скорее всего, это самые древние акулы в мире. Их можно легко отличить от других, так как у них шесть больших заметных жаберных щелей на теле. 

«Они вырастают до пяти метров в длину и весят более тонны. Акулы рожают живое потомство. Самки могут вынашивать до 80 детенышей. Они в основном питаются падалью, но могут и нападать на живых существ, если выпадает случай. Самки крупнее, чем самцы», — объяснили ученые. 


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