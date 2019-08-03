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Мы в одной лодке
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Александр Глеб о представлении Беларуси: Болото, серость, чувак в фуфайке в лодке гребет

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  • 3.08.2019, 14:58
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Так была представлена Беларусь в одном из журналов перед отбором к ЧМ-2010.

«Когда с Англией попали в группу отбора и в руки попал спортивный журнал, где была презентация стран, с которыми они играли в группе. Были там достопримечательности. У Беларуси знаешь какая картинка? Болото, серость, чувак в деревянной лодке, ушанка. Одет в фуфайку, как в войну, и гребет.

Там в журнале и другие страны были, которые с нами попались, там у них центральные достопримечательности и вот… Беларусь. Было неприятно. Как колхозники какие-то.

Но отношение меняется. Сейчас уже такого нет», – сказал белорусский футболист Александр Глеб «Трибуне».


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