Александр Глеб о представлении Беларуси: Болото, серость, чувак в фуфайке в лодке гребет 4 3.08.2019, 14:58

1,197

Так была представлена Беларусь в одном из журналов перед отбором к ЧМ-2010.

«Когда с Англией попали в группу отбора и в руки попал спортивный журнал, где была презентация стран, с которыми они играли в группе. Были там достопримечательности. У Беларуси знаешь какая картинка? Болото, серость, чувак в деревянной лодке, ушанка. Одет в фуфайку, как в войну, и гребет.

Там в журнале и другие страны были, которые с нами попались, там у них центральные достопримечательности и вот… Беларусь. Было неприятно. Как колхозники какие-то.

Но отношение меняется. Сейчас уже такого нет», – сказал белорусский футболист Александр Глеб «Трибуне».