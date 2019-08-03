Киберкомандование бундесвера предупредило об опасности смартфонов 3 3.08.2019, 15:07

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У новых мобильных телефонов немецких военных нет выхода в интернет.

Руководство бундесвера считает, что смартфоны и прочие современные средства коммуникации представляют угрозу информационной безопасности. Использование частных мобильных телефонов, фитнес-браслетов, умных часов чревато рисками для безопасности военнослужащих, приводит агентство AFP в субботу, 3 августа, слова командующего киберподразделения бундесвера генерала Людвига Ляйнхоса (Ludwig Leinhos). По его словам, так называемый интернет вещей также является серьезной темой для армии ФРГ.

"Есть вещи, о которых поначалу вообще не думаешь, но которые могут быть использованы для получения извне доступа к информации, - говорит генерал Ляйнхос, подчеркивая важность постоянно напоминать солдатам, что может произойти при использовании небезопасной коммуникационной техники. - Чрезмерно беспечное, а иногда и противоречащее предписаниям использование частной информационной техники в служебных целях - это очень уязвимое место".

В последнее время бундесвер приобрел 16 тысяч новых мобильных телефонов. Однако в целях безопасности они настроены так, что не имеют выхода в интернет. Представительница министерства обороны объяснила это "резко ужесточившимися требованиями к безопасности в области ИТ". По ее словам, старые кнопочные телефоны едва ли можно было прослушать, поскольку в них не было возможности передачи данных, передает dw.com.

По словам Людвига Ляйнхоса, кибератаки на сети бундесверапроизводятся ежедневно. Однако до сих пор они не нанесли какого-либо существенного ущерба.

В 2018 году через фитнес-приложение Polar Flow в интернете стали доступны данные 6 тысяч пользователей, включая сотрудников американских ФБР, АНБ и российских военных в Крыму.