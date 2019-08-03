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Дмитрий Разумков может стать спикером Верховной Рады

  • 3.08.2019, 15:30
Дмитрий Разумков

Об этом сообщил сам политик.

Партия "Слуга народа" предложит кандидатом на пост спикера Верховной Рады председателя партии Дмитрия Разумкова.

Об этом Разумков заявил в субботу в Трускавце после 40-минутной встречи членов партии с президентом Владимиром Зеленским, пишет Украинская правда.

"На сегодняшний день партия будет предлагать меня в качестве кандидатуры на пост спикера Верховной Рады", - сказал он.

Глава партии добавил, что "Слуга народа" предложит на пост первого заместителя председателя Верховной Рады представителя президента в Верховной Раде Руслана Стефанчука.

"Мы озвучили наши кадровые позиции по должностям, которые будет предлагать партия "Слуга народа" в будущей Верховной Раде. Были кадровые предложения по президии, по главам комитетов и их руководству", - сказал Разумков.


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