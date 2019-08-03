Тяп-ляп и живите: как построили поселок под Минском 3.08.2019, 15:40

Вот уже несколько лет в Сонечном добиваются исправления недоделок.

В июне во время прямой линии с заместителем председателя Миноблисполкома Николаем Рогащуком жители поселка Сонечный Минского района посетовали на состояние дорог и строительные оплошности, которые застройщик не может исправить вот уже несколько лет. В ситуации разбирался mlyn.by.

Источник: mlyn.by

Как назвали, так и «плывет»

Разрешение на застройку Сонечного ОДО «Вигеврострой» получило в 2003 году — первый дом был сдан в эксплуатацию в 2011-м. Сейчас в поселке проживает порядка 1000 человек.

На сайте поселка, сделанном, видимо, застройщиком, этот жилой квартал позиционируется едва ли не как город солнца, своеобразная Мекка для состоятельных минчан, пожелавших жить за чертой Минска, но при этом пользоваться всеми благами столицы. И ведь мог бы таковым быть! Во-первых, расположен поселок возле соснового леса, через дорогу от ТРЦ Expobel. Во-вторых, там всего несколько многоквартирных домов высотой не более пяти этажей, остальное — усадьбы и уютные таунхаусы с элитными квартирами стоимостью от 300 тысяч рублей. Однако, когда начинаешь ближе знакомиться с поселком, понимаешь, что «солнечного» в нем немного: пожалуй, одно лишь название.

Источник: mlyn.by

— Во время дождя постоянно затапливало подвалы домов, расположенных по четной стороне улицы Сосновой. Проблема была в канализации, которая находится на балансе застройщика ОДО «Вигеврострой». Мы писали об этом во все инстанции. Лишь два года назад удалось добиться того, чтобы канализацию почистили. После этого подвалы не затапливало, но до сих пор даже во время небольшого дождя заливает половину проезжей части. При сильном же ливне вода доходит до крыльца некоторых таунхаусов, — рассказывает председатель одного из товариществ собственников поселка Сонечный.

Источник: mlyn.by

Еще один ляп строителей — отсутствие водоотводов на тротуарной плитке около значительной части таунхаусов. Дождевая вода с крыш по трубе просто вытекает на пешеходные дорожки. Зимой из-за этого образуется наледь, от нее не спасают ни реагенты, ни дворник со скребком.

Источник: mlyn.by

— Также во время дождя зеленая зона между танухаусами и дорогой превращалось в болото, — вспоминает председатель товарищества собственников. — Обратились к застройщику. Он нас уверил, что по документам там должна быть ливневка. Начали копать. Оказалось, что строители недоделали ее: просто прикрыли сток листом фанеры и присыпали землей.

Дорожная обстановка

Источник: mlyn.by

В поселке Сонечный основные дороги проходят по двум улицам — Сосновой и Васильковой. Проезжая часть там вызывает, мягко говоря, удивление. Несмотря на то что застройщик сдал первую очередь таунхаусов еще в 2011 году, на дорогах уложен один слой асфальта, хотя планом строительства предусмотрено два. В результате покрытие быстро пришло в негодность.

Источник: mlyn.by

Застройщик неоднократно уверял, что сделает второй слой асфальта, когда полностью завершит строительство квартала. Жителям же приходилось за свои деньги латать ямы на недоделанной дороге. Сейчас застройщик предлагает им доделать асфальт вскладчину.

Источник: mlyn.by

Также людей беспокоит то, что в поселок можно въехать и выехать оттуда лишь с одной стороны. Это путь, ведущий к деревне Дроздово. Проектной документацией предусмотрена еще одна дорога, с другой стороны Сонечного, в направлении улицы Мирошниченко. Застройщик уверял, что сделает ее, когда возьмется за возведение второго жилого квартала.

Источник: mlyn.by

По проекту здесь должна быть еще одна дорога, связывающая поселок с внешним миром

Однако участок передали ОАО «МАПИД». В эту организацию и было направлено Минским райисполкомом письмо о включении в состав проектной документации на разработку и строительство подъездной дороги, а также об организации пешеходного сообщения к остановочным пунктам общественного транспорта.

Источник: mlyn.by

— Еще одна проблема заключается в том, что сейчас по единственному существующему пути в часы пик очень сложно выехать на дорогу Н9031 (Заславль — Колодищи) из-за отсутствия светофорного регулирования перекрестка, — говорит председатель товарищества собственников. — Еще в 2014-м старались обратить на это внимание местных властей. Хотелось бы узнать, когда наконец он там появится…

Этот вопрос был озвучен во время прямой линии с Николаем Рогащуком. Жителям Сонечного пришел ответ за подписью заместителя председателя Миноблисполкома Сергея Невмержицкого: «В настоящее время осуществляется разработка проектно-сметной документации… В конце августа КУП «Минскоблдорстрой» приступит к выполнению строительных работ при положительном заключении органов Госстройэкспертизы».

Источник: mlyn.by

Бросить начатое

В конце 2019 года заканчивается срок аренды земли застройщиком, и больше всего жители Сонечного опасаются, что ОДО «Вигеврострой» уйдет, так и не передав на баланс эксплуатирующих служб электросети, водопровод и канализацию. Сейчас, по словам первого заместителя Минского райисполкома Владимира Юргевича, компромисс найден и застройщик готов передать инженерные сети на баланс соответствующих районных служб. В каждой из них в августе создадут комиссию, которая обследует сети, выявит недочеты и после их устранения примет объект. Жителям поселка пообещали, что до конца года этот вопрос точно должен решиться.

Источник: mlyn.by

Изначально планировалось, что компания ОДО «Вигеврострой» построит в Сонечном два жилых квартала. Однако Миноблисполком расторг с ней инвестиционное соглашение в связи с невыполнением инвестором в полном объеме взятых обязательств. А достраивать вторую очередь взялся «МАПИД». Эта организация уже огородила выделенный участок. Там должны появиться многоквартирные дома до 6 этажей с подземными паркингами, а также таунхаусы и коттеджи из сборного железобетона. Кроме того, возведут детский сад и начальную школу. Дома построят с использованием новейших технологий и в соответствии с современными тенденциями. К примеру, каждую квартиру оснастят системой индивидуальной рекуперации тепла, дворы планируют сделать закрытыми от машин, лифты — на одном уровне с землей, а подъезды будут проходными.