Госдепартамент США раскрыл детали новых санкций против РФ за отравление Скрипалей 3.08.2019, 15:47

Была угроза тысячам жизней.

Госдепартамент США раскрыл детали второго пакета санкций, введенных против России в связи с инцидентом в Солсбери в марте прошлого года, пишет сайт newsader.com.

"Сегодня, в соответствии с Законом о контроле над химическим и биологическим оружием 1991 года (CBW Act), Соединенные Штаты объявляют о втором раунде санкций в отношении России за применение нервно-паралитического вещества «Новичок» при попытке убить Сергея Скрипаля и его дочь Юлию Скрипаль в Соединенном Королевстве 4 марта 2018 года. Этот акт поставил под угрозу тысячи жизней в Солсбери и Эймсбери и привел к госпитализации Скрипаля, британского офицера полиции, а также двух гражданских, один из которых впоследствии умер от контакта с субстанцией", – говорится в твиттере американского ведомства.

Согласно официальному документу, новый этап ограничений включает следующие пункты.

Во-первых, отныне США будут препятствовать предоставлению любого кредита, финансовой и технической помощи в рамках международных финансовых институтов, таких как Всемирный банк и Международный валютный фонд.

Во-вторых, американским банкам будет запрещено участвовать в первичной продаже суверенного долга не в рублях и предоставлять нерублевые кредиты российскому правительству.

В-третьих, правила лицензирования экспорта в Россию американских товаров и технологий будут ужесточены.

Нюансы

Новые экспортные меры, согласно документу, вводятся в отношении товаров и технологий, которые контролируются Министерством торговли в рамках борьбы с распространением химического и биологического оружия. Лицензии на продажу таких товаров государственным или финансируемым государством субъектам в России будут подлежать политике "презумпции отказа". По следующим статьям экспорта решения будут приниматься индивидуально в каждом конкретном случае:

- экспорт, необходимый для проведения космических полетов;

- экспорт, необходимый для обеспечения безопасности эксплуатации коммерческой пассажирской авиации;

- экспорт, предназначенный для гражданских конечных пользователей;

- экспорт для 100% американских "дочек" и других иностранных компаний в России.

Комментируя второй пункт, РБК назвало эту ситуацию "частичными санкциями против суверенного долга России". "Американские банки больше не смогут покупать валютные еврооблигации правительства России на первичных размещениях,... однако американским инвесторам ничто не помешает купить российские евробонды после начала их обращения на рынке", – говорится в публикации. Издание полагает, что американские банки могут полностью покинуть этот рынок "во избежание репутационных и санкционных рисков". По данным Банка международных расчетов (BIS), американским банкам на конец марта 2019 года принадлежали обязательства "официального сектора" России на 3,32 миллиарда долларов. "Разбивки по тому, сколько из этих обязательств номинировано в иностранных валютах, BIS не предоставляет", – пишет РБК.

"Мощный международный ответ"

Как и в случае с первым санкционным раундом, нынешние меры вступят в силу через пятнадцать дней после уведомления Конгресса и будут действовать в течение как минимум 12 месяцев, говорится в публикации.

По словам пресс-секретаря Госдепартамента Хизер Науерт, речь идет о ситуации, в которой Россия "применила химическое оружие в нарушение международного права... против собственных граждан".

Британское правительство приветствовало этот шаг со стороны Вашингтона.

"Мощный международный ответ на применение химического оружия на улицах Солсбери посылает России недвусмысленный сигнал о том, что ее провокационное и безрассудное поведение не останется безнаказанным", – говорится в заявлении МИД Соединенного Королевства.

"Вопиющее использование химического оружия в Европе"

Накануне чиновник американской администрации заявил, что причина введения новых санкций – отказ Москвы гарантировать неприменение химического и биологического оружия, Соответствующее требование Вашингтон выдвинул, когда принимал первый пакет санкций в августе 2018 года. Согласно ультиматуму, Москва должна была отказаться от химоружия и допустить международных экспертов ООН на свои химические объекты. Соответствующее требования и санкции предусмотрены законом 1991 года о контроле за химическим и биологическим оружием. До недавнего времени единственными странами, против которых Вашингтон применял этот закон, были Сирия и КНДР.

Меры, принятые в рамках первого раунда санкций по делу Скрипалей, предусматривали запрет на продажу оружия, финансирование оружейных сделок, экспорт товаров и технологий двойного назначения, поставок лазерного оборудования, специализированных технологий добычи нефти и газа, а также предполагали отказ от кредитования со стороны государственных структур США.

Меры, принятые в рамках первого раунда санкций по делу Скрипалей, предусматривали запрет на продажу оружия, финансирование оружейных сделок, экспорт товаров и технологий двойного назначения, поставок лазерного оборудования, специализированных технологий добычи нефти и газа, а также предполагали отказ от кредитования со стороны государственных структур США.

По данным Politico, Трамп не спешил вводить нынешний пакет мер, однако вынужден был сделать это под давлением двухпартийного консенсуса в Конгрессе. В начале этой недели лидеры комитета по иностранным делам Палаты представителей демократ Элиот Энгель и республиканец Майкл Маккол направили в Белый дом письмо, в котором напомнили, что, согласно закону, второй раунд санкций необходимо было применить в течение трех месяцев после инцидента, однако, напомнили они, "после нападения прошло более года". "Поэтому мы настоятельно призываем вас принять немедленные меры для привлечения России к ответственности за вопиющее использование химического оружия в Европе", – говорилось в обращении к Трампу. Авторы призыва предупредили, что "неспособность администрации отреагировать на открытую агрессию России недопустима и потребует от Конгресса корректирующих действий".

Как отмечает NYT, санкции были введены в четверг – на следующий день после телефонного разговора с Трампа с Путиным. "Это был короткий, но хороший разговор", – заявил американский лидер. По данным Белого дома, стороны обсудили вопросы стратегического ракетного договора. В Кремле сообщили о том, что президент США предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров.

Предыстория

Госдепартамент совместно с Министерством финансов США подготовили документ о втором пакете санкций еще в конце марта. С тех пор он ожидал подписи президента.

Меры, принятые в рамках первого раунда санкций по делу Скрипалей, предусматривали запрет на продажу оружия, финансирование оружейных сделок, экспорт товаров и технологий двойного назначения, поставок лазерного оборудования, специализированных технологий добычи нефти и газа, а также предполагали отказ от кредитования со стороны государственных структур США.

Второй санкционный пакет планировалось ввести еще в ноябре 2018 года. Данный пакет, как сообщалось, должен был включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет авиакомпаниям летать в США и сокращение до минимума взаимной торговли. Как утверждалось, речь может идти о фактическом российско-американском торговом эмбарго, включающем запрет на поставки американских американских авиационных турбин в Россию. У Трампа была возможность выбрать конкретные меры среди различных вариантов, и он остановился на ограничениях финансового характера.

По данным Bloomberg, введение второго пакета мер по "делу Скрипалей" было отложено до завершения расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы и предполагаемого сговора Трампа с Кремлем.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта с помощью изготовленного в российской лаборатории нервно-паралитического яда "Новичок" (А-234) в английском городе Солсбери. По данным британских властей, непосредственное покушение совершили два агента российской военной разведки под псевдонимами "Александр Петров и "Руслан Боширов". Путин назвал их "гражданскими лицами", которые, по его словам, известны российским властям. Сами они называли себя "туристами". В знак протеста против происшествия в Солсбери около 30 стран выслали более 150 российских дипломатов. США и Евросоюз ввели персональные санкции против представителей российской разведки, причастной, по данным западных спецслужб, к инциденту в Солсбери.

В результате применения "Новичка" в Солсбери, помимо Скрипалей, серьезно пострадал местный житель Чарли Роули, который до сих пор жалуется на ухудшающееся здоровье. Его подруга Дон Стёрджес скончалась от контакта с "Новичком". Лондон обвинил Москву в химической атаке против Великобритании и убийстве ее гражданина.

Российские власти неоднократно отрицали соответствующие обвинения.