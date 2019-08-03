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Названы идеальные летние продукты

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  • 3.08.2019, 16:05
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В них обнаружили большое количество витаминов.

По их словам, в летнюю жару не очень хочется есть мясо, значит пора переходить на овощи. Специалисты предлагают свой список продуктов, которые подойдут к употреблению летом, пишет сайт healthinfo.ua.

Первым из списка стал зеленый горошек. В нем обнаружили большое количество витаминов группы В и кальций. Поэтому он способен устранять болезни нервной системы и стрессы. Это хорошее средство для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Кабачки содержат витамины группы В, а также С. В них много марганца, кальция и калия. Кроме того, кабачки богаты клетчаткой.

Второе место в этой группе заняли кабачки. Это идеальный овощ, из которого можно делать оладьи, запекать его и употреблять в сыром виду.

Специалисты отметили, что горошек и кабачки способствуют похудению. Но если у вас проблемы с сахаром, то в этом случае необходимо обратиться к врачу.


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