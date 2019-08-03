Защитник сборной Черногории Борис Копитович близок к переходу в БАТЭ 3.08.2019, 16:38

Борис Копитович

Борисовский клуб заплатит за футболиста 300 тысяч евро.

24-летний защитник сборной Черногории и сербского клуба "Чукарички" Борис Копитович близок к переходу в БАТЭ и в ближайшее время пройдет медосмотр в клубе,

Как сообщает pressball.by, об этом утверждает издание "Спортски Журнал".

По информации источника, борисовчане заплатят за игрока 300 тысяч евро. Сообщается также, что Копитович отказался от предложения белградского "Партизана" в пользу БАТЭ.

Добавим, что в минувшем сезоне защитник провел в составе "Чуакричек" 30 матчей в чемпионате Сербии, в которых забил 3 гола и заработал 11 желтых и одну красную карточку.