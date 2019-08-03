закрыть
3 августа 2019, суббота, 18:48
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Защитник сборной Черногории Борис Копитович близок к переходу в БАТЭ

  • 3.08.2019, 16:38
Борис Копитович

Борисовский клуб заплатит за футболиста 300 тысяч евро.

24-летний защитник сборной Черногории и сербского клуба "Чукарички" Борис Копитович близок к переходу в БАТЭ и в ближайшее время пройдет медосмотр в клубе,

Как сообщает pressball.by, об этом утверждает издание "Спортски Журнал".

По информации источника, борисовчане заплатят за игрока 300 тысяч евро. Сообщается также, что Копитович отказался от предложения белградского "Партизана" в пользу БАТЭ.

Добавим, что в минувшем сезоне защитник провел в составе "Чуакричек" 30 матчей в чемпионате Сербии, в которых забил 3 гола и заработал 11 желтых и одну красную карточку.


популярное за неделю

Мнение

Люди-страусы и люди-пескари
Люди-страусы и люди-пескари Артемий Троицкий
Лукашенко не поможет Зеленскому
Лукашенко не поможет Зеленскому Виталий Портников
Советикусы последнего поколения
Советикусы последнего поколения Ирина Халип
Мужики, когда вилы брать будем?
Мужики, когда вилы брать будем? Виктор Шендерович