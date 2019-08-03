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Как выглядят и сколько стоят самые ходовые квартиры Минска

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  • 3.08.2019, 17:00
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На рынке недвижимости сейчас затишье, говорят эксперты.

Люди в основном живут за счет заначек и тратиться на жилье особо не рискуют. И в ближайшей перспективе каких-то изменений не намечается. По мнению экспертов рынка, покупатели будут ориентироваться на минимальные по цене квартиры, отдавая предпочтение «однушкам» стандартных потребительских качеств и двухкомнатным квартирам в хрущевках/брежневках. Tut.by посмотрел, как выглядит и почем сейчас продают это самое ходовое жилье столицы.

Квартирка в необычном доме

Однокомнатная квартира площадью 28 квадратных метров продается в доме галерейного типа на улице Бельского, 17. Этот дом — один из ярких примеров нетиповой жилой застройки Минска. Он неоднократно привлекал внимание киношников, блогеров и даже артистов. Здесь, например, снимал свой клип молодой артист Тима Белорусских.

Фото: Куфар. Недвижимость

Квартиру продают за 34,7 тысячи долларов в эквиваленте, по 1221 доллару за квадратный метр.

«Однушка» на Либкнехта, 86/2

Квартира площадью 28 квадратных метров расположена в кирпичном доме 1959 года постройки. В начале лета тут закончился капремонт. Сама же квартира нуждается в ремонте. Продается за 36,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1304 доллара за квадратный метр.

Фото: Куфар. Недвижимость
Фото: Куфар. Недвижимость

Однокомнатная на Любанской, 13

Квартира площадью 34 квадратных метра расположена в кирпичном доме 1971 года постройки. В ней большая жилая комната в 19 квадратных метров, кухня — 7. В доме два года назад был капремонт. Квартира продается за 38,2 тысячи долларов в эквиваленте, по 1122 доллара за «квадрат».

«Однушка» на Лынькова, 89

Квартира площадью 29 квадратных метров расположена в кирпичном доме 1965 года постройки. В ней сделан обычный ремонт, который позволяет заселиться сразу после покупки. Цена — 38,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1342 долларов за квадратный метр.

Ходовыми, по мнению экспертов, будут и двухкомнатные хрущевки и брежневки. Вот как выглядят такие квартиры с ценой до 50 тысяч долларов.

Берута, 22

Площадь квартиры — 46 квадратных метров, расположена она на первом этаже панельной хрущевки. В квартире требуется ремонт. Продается за 47,7 тысячи долларов в эквиваленте, по 1037 долларов за квадратный метр.

Орловская, 2

Квартира площадью 44 квадратных метра расположена на первом этаже панельной хрущевки. За счет узаконенной перепланировки хозяевам удалось сделать обе комнаты изолированными. Санузел совмещенный, балкона нет. В доме был капремонт. Жилье продается за 48,5 тысячи долларов в эквиваленте, по 1105 долларов за квадратный метр.

Васнецова, 3

Квартира площадью 42,5 квадратного метра находится на первом этаже панельной хрущевки. Балкона нет, санузел совмещенный. В 2008 году в доме был капремонт. Цена — 48,9 тысячи долларов в эквиваленте, 1151 доллар за квадратный метр.

Народная, 30

Квартира площадью 42 квадратных метра расположена в панельной хрущевке 1962 года постройки. Санузел совмещенный, есть балкон. Цена — 49 тысяч долларов в эквиваленте, по 1145 долларов за квадратный метр.

Рокоссовского, 96

Квартира площадью 38 квадратных метров находится в брежневке 1971 года постройки. Жилые комнаты изолированы, есть балкон. Жилье продается за 50 тысяч долларов в эквиваленте, по 1319 долларов за квадратный метр.


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