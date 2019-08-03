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Вилейчанин - властям: Деньги нужно зарабатывать, а не вымогать у людей

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  • 3.08.2019, 17:17
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Хватит придумывать новые поборы для белорусов.

Бывший учитель истории Иосиф Матиюн 29 июля обратился в «совет депутатов» с просьбой отменить оплату въезда на кладбище «Лесное», пишет «Народная воля».

Въезд на кладбище на автомобиле стал платным на основании решения Вилейского райисполкома №738 от 28 июня 2019 года. Частные лица платят 2 рубля 55 копеек, предприниматели, которые устанавливают памятники, – 51 рубль.

У сестры вилейского пенсионера Иосифа Матиюна на этом кладбище похоронен муж. От нее Иосиф Иосифович и узнал о введении оплаты на въезд на кладбище.

– Был на своей малой родине в Глубокском районе. Вернулся, и сестра мне об этом сообщила, – рассказывает он. – Введение этой оплаты меня возмутило. Вилейский район должен зарабатывать деньги производством, а не вымогать у людей. На кладбище от входа до его окраин нужно пройти 500-600 метров. Не всем пожилым людям это дается легко. Есть ведь инвалиды, пенсионеры, которых нужно довезти до могил родственников на машине. И вдруг за это стали брать оплату.

Иосиф Иосифович отмечает, что даже 2 рубля 55 копеек для пенсионера – деньги. Не говоря уже о том, что за въезд на кладбище транспорта рабочих, которые устанавливают памятники, заплатить нужно 51 рубль. Матиюн опасается, что и эту сумму будут оплачивать не ритуальные фирмы, а сами люди, их заказчики.

– Отнес в районный «совет» проект решения об отмене платы за въезд на кладбище. Приняли, зарегистрировали – посмотрим, что получится. На сессию, где должны рассматривать мой проект решения, по закону обязаны пригласить меня. А решение, какое бы оно ни было, обязаны разъяснить в местной прессе, – отметил Иосиф Иосифович.

Тем временем вилейчане собрали 165 подписей под петицией в Минский областной исполнительный комитет с требованием отменить решение Вилейского райисполкома о взимании платы за проезд на территорию кладбища «Лесное». 30 июля обращение отправлено в Миноблисполком.


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