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Как 62-летний случчанин изменил жизнь и похудел на 30 килограммов

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  • 3.08.2019, 17:30
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Анатолий занимается с гантелей 28 килограммов. Он поднимает её каждой рукой более 10 раз
Фото: Екатерина Смирнова

Он с легкостью делает 60 приседаний.

Анатолию 62 года. Десять лет назад из-за неправильного питания и малой подвижности он сильно поправился, стали болеть ноги, появилась одышка. Ухудшение самочувствия заставило его пересмотреть рацион и заняться гимнастикой, пишет сайт kurjer.info.

За десять лет он похудел на 30 килограммов и с лёгкостью делает 60 приседаний.

В молодости Анатолий занимался физкультурой и спортом. В те годы к физически крепким парням относились с уважением. Считалось, что они могут защитить близких и постоять за себя при необходимости. Старший брат Анатолия, Николай, после службы в армии сказал ему: «Толя, в армии всё серьёзно, если ты заранее подготовишься, тебе будет легче».

Анатолий записался в секцию спортивной гимнастики и занялся боксом. В армии (служил в Германии в составе группы Советских войск) продолжил занятия спортом, поэтому легко переносил нагрузки.

После армии и окончания техникума он распределился на сахарный завод, на котором проработал более 40 лет. Начались трудовые будни, потом женитьба, дети, и спорт отошёл на задний план, а потом и вовсе на него времени не осталось.

С возрастом и лишним весом «вылезли» болезни

«К 52 годам я сильно поправился, стали болеть ноги и суставы. Когда поднимался на пятый этаж, останавливался, потому что появилась одышка, — рассказал Анатолий. — Это заставило меня задуматься, что что-то надо менять. Хотелось оставаться бодрым и активным. Я вспомнил, что спорт помог мне в молодости, поэтому решил вернуться к регулярным тренировкам. Для начала купил тренажёры: велосипед и дорожку, эспандер для рук, эспандер кистевой и гантели.

Как выбирал тренажёры

Велосипед — одно из лучших средств для кардиотренировок и разработки подвижности суставов. Беговую дорожку выбрал не магнитную, а электрическую, так как магнитная крутится, если бежишь, а если сачкуешь, то она движется медленнее. На электрической же скорость задаётся постоянная, и это стимулирует идти в постоянном темпе и выполнять определённую норму. Бывает, что вначале не хочется, но задал ходьбу со скоростью 7 км/ч, и идёшь с заданной скоростью.

Зарядку я делаю каждый день, кроме воскресенья. Когда надо было на работу к 8 часам, то вставал в 5.30 и час уделял тренажёрам. На тренажёрах занимался не каждый день, а 2−3 дня в неделю. Двигательную активность дополняла стройка на дачном участке, поэтому если приезжал домой слишком поздно, то назавтра ехал на работу на велосипеде вместо машины.

Анатолий занимается с гантелей 28 килограммов. Он поднимает её каждой рукой более 10 раз
Фото: Екатерина Смирнова

О комплексе упражнений

На зарядку, как правило, у меня уходит 18 минут. В комплексе около 12 упражнений. Начинаю по порядку, сверху вниз. Сначала упражнения для головы, шеи, кистей рук, суставов рук, бёдер, коленей и стоп. Это повороты, вращения, разведения, наклоны. Я не изобретал ничего нового, а выбрал те упражнения, которые делали на разминке в школе, а потом в армии.

Каждый день я выполняю отжимания и приседания с вытянутыми руками, так как прочитал, что 90 приседаний заменяет 3 км бега. Сначала я мог выполнить 30 приседаний, а сейчас делаю по 60. Рекорды ставить не собираюсь, хочу сохранить подвижность и бодрость.

Каждый день нахожу для себя оптимальные занятия, которые дают посильную нагрузку, в нашем возрасте нельзя перетруждаться и делать что-то через силу.

С того момента, как я вернул физкультуру в свою жизнь, сбросил 30 кг. Стал лучше себя чувствовать, при обычной нагрузке ноги не болят. Они дают о себе знать только, если переработал на даче или поднимаешь что-то тяжёлое на 5-й этаж. У меня хороший сон и давление в норме.

О питании

Вместе с зарядкой я изменил кое-что в питании. Уменьшил свои порции, при этом ориентировался на армейские или те, которые дают в столовой. Продукты ем любые, но предпочитаю овощи и сезонные фрукты, хотя и сало с мясом не исключил из рациона.

Жена одобряет, что я изменил образ жизни, но сама ещё не присоединилась ко мне, думает".


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