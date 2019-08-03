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Белорусских военных направили на «битву за урожай»

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  • 3.08.2019, 17:49
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В Могилевской области на уборку зерна согнали военных.

В Могилевской области на уборку зерна вывели военных. В Мстиславском районе на жатве «помогает» свободный автомобильный взвод, сформированный на базе 147 зенитно-ракетного полка. На уборочной заняты 23 военных и 10 единиц техники, передает «Еврорадио».

Ранее Комитет госконтроля констатировал недостаток механизаторов на предприятиях сельского хозяйства, а также привел неутешительные факты относительно состояния всей отрасли накануне жнива.


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