Белорусских военных направили на «битву за урожай»16
- 3.08.2019, 17:49
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В Могилевской области на уборку зерна согнали военных.
В Могилевской области на уборку зерна вывели военных. В Мстиславском районе на жатве «помогает» свободный автомобильный взвод, сформированный на базе 147 зенитно-ракетного полка. На уборочной заняты 23 военных и 10 единиц техники, передает «Еврорадио».
Ранее Комитет госконтроля констатировал недостаток механизаторов на предприятиях сельского хозяйства, а также привел неутешительные факты относительно состояния всей отрасли накануне жнива.