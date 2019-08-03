Лондонский аэропорт Хитроу отменил более 170 рейсов из-за забастовки 3.08.2019, 17:57

Работники аэропорта требуют увеличения зарплат.

Аэропорт Лондона Хитроу на 5-е и 6 августа отменил 172 рейса из-за плановых забастовок тысяч работников. Об этом сообщает Associated Press (перевод — gordonua.com).

Администрация аэропорта обратилась к авиакомпаниям с просьбой заранее консолидировать рейсы и забронировать пассажиров на альтернативные. Пассажирам порекомендовали обращаться к своим авиакомпаниям для получения новой информации.

Ожидается, что проверка безопасности также займет больше времени, чем обычно. Пассажиров просят быть к этому готовыми.

Ранее члены профсоюза работников аэропортов Unite отклонили предложение о повышении зарплаты на 7,3%.