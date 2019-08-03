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Власть сама порождает протесты

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  • 3.08.2019, 18:12

Гражданский протест репрессиями не остановить.

Муниципальный депутат московского района Зюзино Константин Янкаускас выдвинулся кандидатом на предстоящих в сентябре выборах в Мосгордуму, и, как множеству других независимых кандидатов, власти отказали ему в регистрации – как заявляет оппозиция, незаконно, на ложных основаниях, передает «Радио Свобода».

Отказы породили в Москве массовые протесты, и чем больше людей выходило на улицы, тем более жестко их разгоняла полиция. На митинге 27 июля множество людей было избито, свыше тысячи человек задержаны, в том числе лидеры протеста и независимые депутаты, среди которых был и Константин Янкаускас. Его приговорили к 7 суткам ареста.

Все эти события – в документальном фильме Елизаветы Козловой "Сегодня Зюзино, завтра – Россия!"

Репрессии со стороны власти не остановили гражданский протест, москвичи продолжают выходить на улицы.


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