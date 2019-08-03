Силовики заинтересовались крупным поставщиком подшипников 2 3.08.2019, 18:17

Директор компании «Белснабподшипник» Юрий Тамеля уже длительное время отсутствует на рабочем месте.

Правоохранительные органы расследуют уголовные дела, связанные с коррупцией при поставках подшипников для нужд сельхозпредприятий. Об этом рассказал заместитель прокурора Гомельской области Владимир Тарасенко, сообщает tut.by.

По его словам, расследуется несколько уголовных дел по фактам получения взяток. Фигуранты — должностные лица сельхозотрасли, «спонсоры» — представители ЗАО «Белснабподшипник». Незаконные вознаграждения от 620 до 2220 рублей получили заместитель директора, четыре главных инженера, заведующий машинным двором и инженер по снабжению из Добрушского, Гомельского, Рогачевского и Буда-Кошелевского районов, отметил заместитель прокурора. Он отказался раскрывать другие детали дел, сославшись на то, что еще ведется расследование, сказали в Генпрокуратуре.

Закрытое акционерное общество «Белснабподшипник» было создано в 1994 году и называет себя «крупнейшей белорусской компанией на рынке подшипниковой продукции». Компания имеет 12 филиалов (Барановичи, Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Мозырь, Могилев, Молодечно, Пинск, Полоцк, Пружаны, Солигорск). Ее клиентами являются ведущие предприятия промышленности, агропромышленного комплекса, коммунального хозяйства, строительства и энергетики Беларуси. Помимо подшипниковой продукции, компания поставляет широкий ассортимент других запчастей. В штате «Белснабподшипника» значатся почти 60 человек.

Директор компании Юрий Тамеля уже длительное время отсутствует на рабочем месте. Представитель «Белснабподшипника» сказала, что «не согласны» с доводами силовиков, но от других комментариев отказалась.

В ноябре 2018 года Департамент финансовых расследований вскрыл необоснованное посредничество при закупке комплектующих (в том числе подшипников) к коммунальной технике в Гомельской области.

В марте 2019 года Лукашенко анонсировал «больше сотни задержаний» по делу о поставках подшипников. «Сколько мы руководителей пересажали в последнее время. Сейчас по каким-то подшипникам посредники по всем направлениям, отраслям. Сколько там, тоже, наверное, больше сотни задержаний?» — обратился диктотора к председателю КГБ Валерию Вакульчику. Тот утвердительно кивнул. «Как зацепили одно звено, — продолжил Лукашенко, — и по всей стране покатилось. А люди не молчат. Люди приходят и сдают всех с потрохами. Зачем им сидеть за кого-то в тюрьме?»

В КГБ воздерживаются от комментариев по данному делу.