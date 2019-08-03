Число задержанных в центре Москвы превысило 600 человек 2 3.08.2019, 18:42

Фото: svoboda.org

У участников митинга принудительно снимают отпечатки пальцев.

В центре Москвы на митинге в поддержку выдвигавшихся в Мосгордуму кандидатов задержали более 600 человек, сообщает пресс-служба МВД. Такие же данные на 17:45 приводят и «ОВД-Инфо», пишет «Новая газета».

Среди них есть несколько десятков несовершеннолетних, а также не менее десяти журналистов — почти всех их, в том числе журналистку «Ведомостей» Елену Вавину и журналиста «Дождя» Владимира Роменского уже отпустили без протоколов.

Задержанные из не менее трех московских ОВД пожаловались на то, что у них принудительно снимают отпечатки, что, как отмечают правозащитники, незаконно. В отделении по Люблино всем, кто отказывался, пригрозили «отрубить пальцы». Еще в не менее три отделения приехали сотрудники СК — опрашивать задержанных по делу о «массовых беспорядках» 27 июля.