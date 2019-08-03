Белорусы - Лукашенко: Чиновников надо перевести на «терпимую» зарплату 3.08.2019, 18:54

Слова диктатора прозвучали, как насмешка.

Лукашенко дал приказ сделать зарплаты белорусов «терпимыми». Предложение диктатора прозвучало как насмешка. Ведь каждый эту сумму воспринимает по-своему. Что подтвердилось в ходе опроса на улицах Березы, передает «Радыё Рацыя».

Хотя опрошенные на улицах Березы не жаждали больших сумм, но они значительно превышали те, что получают сейчас, говорят люди:

- Хотя бы 1300-1500 рублей в месяц.

- Для меня терпимой была бы пенсию в минимум 1000 рублей. Я это все подсчитал. И когда переведут чиновников всех на эту «терпимую», на 1000, то у нас увеличится.

- Минимум, чтобы было 1500, не так как 300-400 рублей.

- Терпимая зарплата в Беларуси должна быть 2000 рублей, и тогда будет все хорошо.

- Столько, сколько помощь на Западе для безработных - 800 евро. Чем мы хуже западных людей?