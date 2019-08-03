Туркменского правителя Бердымухамедова никто не видел уже почти месяц 3.08.2019, 18:56

К настоящему времени так и не поступило официальных сообщений о том, куда же он исчез.

Последний раз президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова видели 5 июля, между тем, в стране арестовывают тех, кто распространяет слухи о смерти главы государства, пишет nn.by.

5 июля Бердымухамедов провел совещание с Кабинетом министром, объявил выговор двум вице-премьерам. После этого «аркадаг» (в переводе с туркменского — опора, покровитель) исчез из медийного поля на 10 дней.

15 июля государственное телевидение сообщило, что Гурбангулы Бердымухамедов ушел в отпуск, который продлится до 15 августа. Якобы он намерен написать книгу «Лекарственные растения Туркменистана».

21 июля зарубежные СМИ стали сообщать о смерти Бердымухамедова от почечной недостаточности. Правда, информация эта была ненадежной, и в итоге человек, который первым об этом рассказал, даже был вынужден извиняться. Опровергали информацию и туркменские дипломаты, работающие в России и Кыргызстане.

24 июля государственная СМИ показали встречу президента с хякимом (мэром) Ашхабада, на которой Бердымухамедов дал ряд поручений. Правда, в скором времени блогеры поняли, что запись удивительным образом напоминает встречу президента 10 мая. Гурбангулы был так же одет, даже складки на ней те же. Появилось мнение, что этот сюжет был подготовлен заблаговременно.

Известные артисты Туркменистана стали посыпать проклятиями «клеветников», которые говорят о смерти Бердымухамедова. «Пусть защитит Аллах в первую очередь нашего президента, а также весь народ от изменников родины», — написала в инстаграме певица Селби Тувакгылыджова.

Туркменские сайты, работающие из-за границы, сообщают как минимум о трех задержаниях за распространение слухов о смерти аркада.

К настоящему времени так и не поступило официальных сообщений о том, куда же исчез Бердымухамедов. Высказывались версии, мол, он может находиться на лечении в Германии или сопровождает туда больную мать.

В июне Бердымухамедову исполнилось 62 года. В этот день чиновники и имамы со всего Туркменистана собрались вместе, чтобы помолиться за здоровье любимого руководителя. Он стал президентом в 2007 году после смерти «туркменбаши» Ниязова.

Туркменистан остается самой закрытой страной на постсоветском пространстве.