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Названы лучшие студенческие города мира

  • 3.08.2019, 19:21
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В список попали 120 городов мира.

Компания Quacquarelli Symonds из Великобритании включила Вильнюс и Ригу в список лучших студенческих городов мира, сообщает delfi.lt.

Всего в списке — 120 городов мира. Вильнюс занял 95-ое место, Рига — 110-ое. Ни один из городов Эстонии не вошел в список.

По данным исследования, В Вильнюсе достаточно низкие расходы на проживание по сравнению с другими европейскими столицами, а также «плата за обучение довольно разумна». Это помогло городу получить высший результат в категории доступности.

Авторы исследования отмечают, что в Риге расположены сразу три университета, входящих в число лучших рейтинга QS World University Rankings — Рижский технический университет, Рижский университет им. Страдыня и Латвийский университет. В рейтинге также отмечаются хорошие возможности трудоустройства выпускников, социальная ответственность и инклюзивность.

При составлении списка учитываются рейтинги университетов, привлекательность городов, активность и доступность работодателей, а также рейтинги студентов на основе опросов самих учащихся и выпускников.

Первые три места рейтинга заняли Лондон, Токио и Мельбурн.

Варшава заняла 51-ое место рейтинга, Краков и Вроцлав оказались на 104-ом и 108-ом местах соответственно. Москва — на 34-ом месте списка, Санкт-Петербург — на 66-ом месте рейтинга. В список также вошли Новосибирск и Томск (92-ое и 73-е места). Киев занял 118-ое место, Минск оказался на последней, 120-ой строчке рейтинга.


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