Госдепартамент США: Россия недополучит миллиарды долларов 4 3.08.2019, 19:24

2,967

Санкции против РФ вступят в силу через две недели.

В Госдепартаменте США сообщили подробности о новом раунде санкций в отношении Москвы. Санкции связаны с отравлением бывшего двойного агента российской военной разведки и британских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в 2018 году. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента, передает «Голос Америки».

Санкции направлены против предоставления любых займов, либо финансовой или технической помощи России со стороны международных финансовых институтов. Санкционный режим также ограничивает возможности американских банков в части приобретения российского суверенного долга. Кроме того, установлен запрет на экспорт в Россию товаров и технологий двойного назначения, контролируемых Министерством торговли США.

По словам официального представителя Госдепартамента Морган Ортагус, эти меры приведут к тому, что Россия недополучит «миллиарды долларов от двусторонних коммерческих отношений с Соединенными Штатами».

Санкции вступят в силу 19 августа – спустя 15 дней после уведомления Конгресса, и будут действовать как минимум в течение 12 месяцев, добавили в Госдепартаменте.

Следствие в Британии пришло к выводу, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим отравляющим веществом типа «Новичок», которое было разработано в СССР и до сих пор остается в арсенале российских спецслужб. Организацией отравления занимались два сотрудника российской военной разведки.

Скрипалей удалось спасти, однако чуть позже жертвой «Новичка» стала британка, партнер которой нашел на улице флакон из-под духов, в котором, по данным следствия, находилось нервно-паралитическое вещество, оставленное российскими шпионами.

Отравление Сергея и Юлии Скрипалей стало первым случаем применения химического оружия в Европе со времен Второй мировой войны. В результате последовавшего скандала из многих западных стран, включая США, были высланы десятки российских дипломатов, которых подозревали в работе на разведку.

Кремль всячески отрицает причастность к отравлению Скрипалей.

Сергей Скрипаль, бывший офицер российской военной разведки, начал работать на британские спецслужбы в 1990-х годах. Российские власти арестовали его в декабре 2004 года. Скрипаля признали виновным в измене родине и приговорили к 13 годам заключения. В 2010 году его обменяли на российского шпиона, после этого он переехал в Великобританию и обосновался в Солсбери.