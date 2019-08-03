закрыть
3 августа 2019, суббота, 21:48
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Какой будет погода на следующей неделе

  • 3.08.2019, 19:35
  • 1,453

Прогноз погоды по Беларуси на ближайшие дни.

4-5 августа погоду в Беларуси будут определять холодные и неустойчивые воздушные массы, поступающие с севера Европы, пишет Гидромет.

4 августа ночью в отдельных районах, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +5..+12°С, максимальная днем от +13°С по северу страны до +22°С по югу.

5 августа местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +5..+10°С, местами до +12°С; максимальная днем от +13°С по северо-востоку республики до +23°С по юго-западу.


популярное за неделю

Мнение

Люди-страусы и люди-пескари
Люди-страусы и люди-пескари Артемий Троицкий
Лукашенко не поможет Зеленскому
Лукашенко не поможет Зеленскому Виталий Портников
Советикусы последнего поколения
Советикусы последнего поколения Ирина Халип
Мужики, когда вилы брать будем?
Мужики, когда вилы брать будем? Виктор Шендерович