Какой будет погода на следующей неделе 3.08.2019, 19:35

1,453

Прогноз погоды по Беларуси на ближайшие дни.

4-5 августа погоду в Беларуси будут определять холодные и неустойчивые воздушные массы, поступающие с севера Европы, пишет Гидромет.

4 августа ночью в отдельных районах, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +5..+12°С, максимальная днем от +13°С по северу страны до +22°С по югу.

5 августа местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +5..+10°С, местами до +12°С; максимальная днем от +13°С по северо-востоку республики до +23°С по юго-западу.