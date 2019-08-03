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Видеофакт: Экс-командир киевского «Беркута» Кусюк разгоняет демонстрации в Москве

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  • 3.08.2019, 19:40
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В Украине Кусюк проходит подозреваемым в рамках семи уголовных производств.

Сбежавшего в РФ экс-командира киевского "Беркута" Сергея Кусюка снова заметили при разгоне демонстрации в Москве.

Соответствующее видео опубликовал в фейсбуке российский журналист Илья Азар, информирует censor.net.ua.

Сергей Кусюк, уроженец Винницкой области - бывший полковник милиции, заместитель командира полка особого назначения "Беркут". Известный неоднократным командованием противоправными силовыми действиями "Беркута" (а также организацией неизвестных в гражданской одежде) - против общественных акций и представителей СМИ.

Кусюк неоднократно командовал силовыми разгонами мирных акций в Киеве, в том числе разгоном участников митинга на Майдане Независимости в Киеве в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года. После Революции достоинства Кусюк сбежал в Крым. Летом 2015 года Генпрокуратура объявила его в розыск по подозрению в препятствовании проведения митинга и превышении служебных полномочий.

Кусюк проходит подозреваемым в рамках семи уголовных производств, в том числе и по событиям 2010 года на выставке "Волынская резня" в Киеве.

Как утверждал в мае 2014 года Геннадий Москаль (тогда - депутат Верховной Рады Украины, впоследствии - глава Луганской и Закарпатской областей Украины), именно Кусюк вывез в Крым из Киева оружие, из которого "Беркут" стрелял по протестующим на Майдане в день расстрела "Небесной сотни".

В 2017 году США в рамках "закона Магнитского" ввели санкции против сына генпрокурора России Артема Чайки, Гульнары Каримовой, дочери бывшего президента Узбекистана, а также бывшего командира "Беркута" Сергея Кусюка, который скрывается в России.

В том же году появилось доказательство, что Кусюк скрывается в РФ и служит в полиции, помогая разгонять митинги теперь уже в Москве. Однако Россия отказала Генеральной прокуратуре Украины в задержании и экстрадиции бывшего начальника киевского полка спецназа "Беркут" Сергея Кусюка.


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