«Зарплата начиналась от 2200 евро плюс чаевые» 3 3.08.2019, 19:50

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Источкик: tut.by

Минчанка рассказала о работе стюардессой в Дубае.

Белоруска Валерия Артемьева работала копирайтером в Польше, официанткой в США и стюардессой на королевской яхте в Дубае. Она побывала в 35 странах мира, а сейчас вернулась в Минск и запустила свой бизнес-проект. Валерия рассказала tut.by про свой опыт работы за границей.

Валерия уехала из Беларуси десять лет назад в Польшу — хотела подтянуть свой уровень польского языка. Чтобы его выучить, девушка посещала курсы. Оплачивала их сама, так как работала в одном из лучших казино Минска поваром и получала на то время неплохие деньги — 200 долларов в месяц в эквиваленте. Что-то даже удавалось отложить. В Польше Лера училась на факультете международных отношений. Работала в компании, которая была связана с политикой.

Прожила Лера в Польше шесть лет, потом отправилась в США, а именно в Калифорнию, для изучения английского. Поступила в школу Connect English. Снимала комнату в общежитии вдвоем с приятельницей, поэтому платила меньше, 200 долларов. На продукты уходила такая же сумма.

— Конечно, американцы радикально отличаются от белорусов. Они очень общительные и вежливые. Вообще доброжелательность и отсутствие угрюмости на лице отличает и европейцев от нас. Жить в Калифорнии было круто, но о переезде туда я не думала. Из-за сложившейся политической ситуации между странами сделать документы было тяжело, а на получение гражданства там может уйти от пяти до десяти лет.

Для того чтобы обеспечивать себя и оплачивать учебу, Лера подрабатывала официанткой. Доход ее зависел от уровня заведения, мог составлять от 1500 до 6000 долларов.

— Для белорусов и граждан СНГ там дорого, для европейцев вполне приемлемо. Большая разница в стоимости медицинских услуг. У нас они дешевые, а там, если ты заболел, сразу пропишут антибиотики и пять лекарств вдобавок. Хороший уровень высшего образования и различных курсов, но стоят они также дорого, около 30 тысяч долларов в год.

«Моя зарплата начиналась от 2200 евро плюс чаевые»

После обучения в США Лера вернулась в Польшу и устроилась копирайтером. Стала писать материалы для португальского веб-сайта и сотрудничать с платформой Amazon. Затем Лера стала думать о вариантах работы и решила попробовать себя стюардессой на яхтах. Для этого нужно было пройти специальные курсы и получить сертификат stcw.

— У меня был почти идеальный английский, поэтому обучалась я в Кейптауне (Южная Африка). Специализированные курсы для работы в море проходила два месяца. Нам рассказывали о технике безопасности, сервисе и правильном обслуживании VIP- клиентов.

По окончании обучения Лера поехала во Францию на Лазурный Берег. Это локация, где все ищут работу, а работодатели ее предлагают. Лера составила резюме и просто ходила по порту и раздавала его. Через какое-то время ее пригласили на работу.

— Я могла работать как на частном судне, так и на чартере. За него богатые люди платят большие деньги и арендуют вместе с персоналом, ходят в разные страны, отдыхают и никаких указаний не дают. Если речь идет о частной яхте, то ее владелец диктует свои условия.

По окончании контракта в Европе Лера попала на яхту в королевскую семью в Дубае. На одном британском сайте, который разработан специально для поиска работы в море, девушка разместила резюме. Специалист, который подбирал персонал для королевской семьи, увидел его и пригласил Леру на собеседование по скайпу. Все прошло успешно, и девушка отправилась в восточную страну.

— Королевская семья — крайне воспитанные и порядочные люди. Обслуживающего персонала у них на яхте было 7 человек, и ко всем они относились очень хорошо. Что касается условий, моя зарплата начиналась от 2200 евро плюс чаевые. Проживание на яхте также оплачивалось, своих денег я не тратила. Нам покупали еду, форму, страховку, дорогу с яхты домой и паспорт моряка.

«Можно было посмотреть, как живут богатые люди в других странах»

Лера отмечает, что Дубай — дорогой город. По ее словам, чашка кофе стоит 5−6 долларов, перекусить на фудкорте можно за 20−30 долларов. Чтобы просто сходить в развлекательный центр в выходные, нужно иметь около 100−150 долларов: 30 долларов будет стоить вход, такую же сумму — еда. Также важно учесть транспортные расходы до места, так как в Дубае нет общественного транспорта, а на машинах приезжим ездить нельзя.

— Общественный транспорт тут не развит. Настолько не развит, что им пользуются очень бедные слои населения и гастарбайтеры из Индии, Пакистана и Филиппин. Автобус ходит раз в час и не везде. Есть метро, но не во всех районах города. В 45-градусную жару его ждать невозможно. Услуги такси: за посадку 3 евро, а потом «по счетчику». Можно арендовать авто, но права из стран СНГ там недействительны, нужно пересдавать, а стоит это около 1000 евро.

К слову, филиппинцы в Дубае составляют 90% обслуживающего персонала. Рейсы на яхте могли составлять от одной-двух недель до двух месяцев. Все зависело от желаний клиента. Вне зависимости от этого контракт Лере нужно было подписать не меньше чем на год. В общей сложности она проработала в море два с половиной года.

— Мне в моей работе все нравилось. Можно было посмотреть, как живут богатые люди в других странах, узнать об их традициях и привычках. Европейцы, к примеру, очень любят роскошь. Интерьер на их яхтах всегда был вычурный, а постельное белье чаще всего Gucci или другого известного бренда. У королевской семьи было 15 яхт, внутри которых все было сдержанно и практично.

В начале июля контракт Валерии закончился, и она вернулась в Беларусь. Сейчас развивает свой интернет-проект по обучению финансовой грамотности. Работает с аудиторией Казахстана, России и Украины.

— Людям в Беларуси не хватает решительности и уверенности в себе. Люди перестали мечтать и верить в то, что можно жить хорошо. Они думают, как найти работу, чтобы заработать больше денег и оплатить все кредиты, а не для того, чтобы реализовать себя в профессии.