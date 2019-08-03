закрыть
3 августа 2019, суббота, 21:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Великобритания поблагодарила США за новые санкции против России

1
  • 3.08.2019, 20:09
  • 1,203

Новые меры значительно ограничат РФ.

Великобритания приветствует решение США о новых санкциях против России из-за отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери, сообщает "Европейская правда".

"Мы приветствуем сегодня непоколебимую поддержку США, которые ввели санкции за химическое и биологическое оружие в ответ на использование Россией смертельно опасного нервнопаралитического вещества в Солсбери", - написал глава МИД Великобритании Доминик Рааб в своем Twitter.

"Продолжение глобального ответа показывает, что мы не будем стоять и смотреть, как это ужасное оружие используется без последствий", - добавил он.

По словам официального представителя Госдепа США Морган Ортагус, новые меры позволят ограничить доступ России к "миллиардов долларов от двусторонней коммерческой деятельности с США".


популярное за неделю

Мнение

Люди-страусы и люди-пескари
Люди-страусы и люди-пескари Артемий Троицкий
Лукашенко не поможет Зеленскому
Лукашенко не поможет Зеленскому Виталий Портников
Советикусы последнего поколения
Советикусы последнего поколения Ирина Халип
Мужики, когда вилы брать будем?
Мужики, когда вилы брать будем? Виктор Шендерович