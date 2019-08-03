Фильмы для просмотра на выходных 2 3.08.2019, 20:20

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Кино на любой вкус.

«Обозреватель» сделал подборку кино для выходных на любой вкус. Тут каждый может найти то, что ему придется "по душе".

Престиж/The Prestige (2006)

США, Великобритания

Драматический фильм "Престиж" является экранизацией одноименного фантастического романа Кристофера Приста. История происходит в Лондоне на рубеже XIX и XX столетия и рассказывает о дружбе и вражде фокусников-иллюзионистов Альфреда и Роберта. Когда-то они вместе работали под началом очень известного иллюзиониста и мечтали стать великими, но после того, как во время одного из представлений погибает жена Роберта, между ними начинается вражда и соперничество. Их борьба дошла до того, что в погоне за славой, они не боятся рисковать своей жизнью.

Примечательно, что фильм назван в честь одного из этапов фокуса, который является самым последним и основным. Это когда исчезнувший во время номера объект, независимо от того, что это, возвращается. В этой заключительной фазе и кроется весь секрет фокуса.

Тихое место/ A Quiet Place (2018)

США

Действие фильма разворачивается на удаленной от цивилизации ферме, где проживает молодая семейная пара с двумя детьми. Кажется, что их жизнь ничем не отличается от жизни других людей, но это не так. Они живут в месте наполненным слепыми монстрами, которые реагируют на любой звук. Семейство общается между собой при помощи жестов не издавая при этом ни звука. Кроме того, каждый из членов семьи должен очень тихо передвигаться, чтобы опасные существа их не услышали. Однако дом, где живут дети, не может быть самым тихим местом на земле...

Последний король Шотландии/The Last King of Scotland (2006)

Великобритания, Германия, США

События исторического фильма-биографии происходят в 70-х годах и повествуют о враче Николасе Гарригане, который переехал из Шотландии в маленькое государство Уганда, где он становится личным врачом президента Иди Амина. Сначала врач поддерживал идеи главы Уганды, но со временем кровавые преступления Иди Амина изменили отношение Гарригана к своему кумиру, и он всеми силами пытается повлиять на происходящее.

1+1 (2012)

Франция

Данная лента основана на реальных событиях из жизни французского аристократа и бизнесмена Филиппа Поццо ди Борго. Комедия рассказывает о двух абсолютно непохожих мужчинах: один прикован к инвалидному креслу, но богат, второй здоров как бык, но беден и необразован. Богач решает нанять себе помощника, который стал бы для него подмогой, но выбор его весьма странен. Его спутником становится недавно вышедший из тюрьмы молодой человек. Не смотря на не подвижность Филиппа, парню удаётся вернуть того к жизни. Его бесшабашные авантюры и шутки оживляют аристократа и возвращают его в реальный мир. Невероятно добрая и умная комедия, которую можно смотреть и пересматривать, заряжаясь оптимизмом.

Выживший/ The Revenant (2015)

США, Гонконг, Тайвань

Действия фильма происходят в начале XIX века. Компания охотников ведёт суровую жизнь в зоне новых земель Дикого Запада. На них нападает группа индейцев, чем заставляет их отойти от маршрута и начать поиски нового пути домой. В незнакомой местности на главного героя нападает медведица. Хью получает серьезные травмы в схватке с животным, но выживает. Тяжелые раны не дают главному герою идти до конца, и его друзья оставляют его умирать. Благодаря силе воле Хью удается остаться в живых. Чувство мести начинает управлять ним, и он решает выжить для того, чтобы отомстить своим друзьям.