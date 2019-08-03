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В Санкт-Петербурге прошла акция солидарности с москвичами

  • 3.08.2019, 20:29
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На акцию вышли более двух тысяч человек.

В Санкт-Петербурге более двух тысяч человек собрались на согласованную акцию «Питер за Москву», организованная для выражения солидарности с московскими оппозиционерами, сообщает «Радио Свобода». На акции были задержаны около десяти участников.

На сцене с речами выступили организаторы митинга координатор движения «Красивый Петербург» Красимир Врански и кандидат в муниципальные депутаты Павел Чупрунов. Выступали и депутаты законодательного собрания Петербурга Максим Резник и Борис Вишневский, а также кандидат в губернаторы города Надежда Тихонова.

Акция солидарности с московскими активистами проходит в тот день, когда в столице, в 14 часов, началась массовая рассредоточенная акция за честные и свободные выборы и за допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму. В Москве к вечеру субботу задержаны около семисот человек. Спецоперация полиции и Росгвардии против мирных демонстрантов продолжается в районе Арбата.


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