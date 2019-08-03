В Лынтупах во время тушения пожара погиб сотрудник МЧС 1 3.08.2019, 20:36

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На спасателя обрушилась стена и кровля здания.

В Поставском районе во время тушения пожара погиб сотрудник МЧС. На 45-летнего командира отделения обрушилась стена и кровля здания, сообщает tut.by со ссылкой на Следственный комитет.

По данным следствия, ночью 3 августа от жителей Лынтуп поступило сообщение о горящем заброшенном здании на переулке Красельникова. На место прибыл пожарный расчет Лынтупского РОЧС.

«Во время тушения пожара на 45-летнего командира отделения обрушилась стена и кровля здания. Его коллега вместе с местными жителями извлекли мужчину из-под завала, однако он уже находился без признаков жизни», — сообщили в ведомстве.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили местных жителей, изъяли следы пожарного мусора, назначили экспертизы.

Уже известно, что очаг возгорания находился в одном из помещений здания. Причина устанавливается.