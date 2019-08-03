Минское «Торпедо» снимается с чемпионата Беларуси 3.08.2019, 21:10

В оставшихся матчах чемпионата автозаводцам будет засчитано техническое поражение со счетом 0:3.

Главный тренер столичной команды Владимир Невинский отметил, что "Торпедо" свой путь закончило", пишет pressball.by.

Таким образом, в оставшихся матчах высшей лиги «автозавоцам» будет засчитано техническое поражение со счетом 0:3. Согласно регламенту чемпионата, команде, которая провела 50 и более процентов матчей и снимается с чемпионата, в последующем засчитывается техническое поражение.

Опять же, в соответствии с регламентом, юридически снятие "Торпедо" с чемпионата должен утвердить исполком БФФ. Что, по всей видимости, будет сделано на ближайшем заседании.