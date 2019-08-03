Следователи допрашивают задержанных на акции в центре Москвы 1 3.08.2019, 21:22

К задержанным не пускают адвокатов.

Следователи допрашивают задержанных на сегодняшней акции в центре Москвы по делу о массовых беспорядках, сообщает «Эхо Москвы».

В числе прочего у тех, кто попал в отделы полиции, спрашивают, за деньги ли они вышли на улицы, или «идейно», а также кто был лидером протестов и в каких мессенджерах «координировали действия».

Протоколы допросов опубликовала «Правозащита открытки». Между тем во многие отделы до сих пор не допустили адвокатов.

С этой проблемой также столкнулась член СПЧ Екатерина Винокурова. В интервью она рассказала, что перед ней безо всяких причин заперли дверь в ОВД Люблино. Винокурова добавила, что в этом же ОВД сотрудники отказали родственникам задержанных в передаче еды и воды для своих близких.

Как стало известно только что, из отделения отпустили члена СПЧ главу Комитета против пыток Игоря Каляпина. Он написал в твиттере, что никакого протокола в его отношении составлено не было. Каляпин подал заявление о превышении полномочий сотрудниками Росгвардии.