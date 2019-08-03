Как брестчанин поднял флаг города на вершине Альп 3.08.2019, 21:35

Его жизненная формула – количество впечатлений за единицу времени.

Для Эдуарда Мурашко это не первое восхождение. О себе, своей семье, любимых увлечениях, единомышленниках и многом другом он рассказал «Брестской газете».

Эдуард Мурашко – человек, который преподнес любимому городу необычный подарок, подняв флаг города на Монблане.

Эдуард Мурашко со старшей дочерью Викторией подняли флаг на вершину горы Монблан

Фото: b-g.by

Эдуард Мурашко со старшей дочерью Викторией подняли флаг на вершину горы Монблан

Он осуществил эту идею при поддержке своей семьи, а непосредственно на вершину поднялся вместе с дочерью Викторией. Опытный альпинист рассказал о своих жизненных приоритетах, увлечениях и семье.

Родился Эдуард в Брестской области, Столинском районе, в деревне Маньковичи 7 октября 1964 года. В 1981 году приехал в Брест, чтобы получить образование архитектора, но помимо диплома, получил бонусом необычное увлечение. А попав на работу в «Брестпроект», встретил свою любовь. Уйдя из организации, Эдуард стал индивидуальным предпринимателем и является им по сей день. Сфера деятельности связана с архитектурой.

«Для Беларуси у меня увлечения уникальные»

Эдуард называет себя человеком увлекающимся, и это действительно так. В числе его любимых хобби горные восхождения, ски-тур, фрирайд, велосипед, виндсерфинг. Поскольку белорусские озера немного не приспособлены для виндсерфинга, Эдуард вместе с небольшой компанией ездит на украинское озеро Свитязь. Увлечение велосипедом – это тоже не катания по берегу Гребного вечером. Как-то раз он с друзьями приехал из немецкого городка Вайнгартен в Брест на велосипедах. А это, между прочим, 1 650 километров. Поездка заняла 22 дня, из них где-то 3 дня ушло на отдых, а в остальное время ехали по 80 – 100 километров в день.

Фото: b-g.by

Казалось бы, и этих увлечений достаточно, но наш собеседник еще и яхтенный капитан – у него есть лицензия на управление парусной яхтой.

Фото: b-g.by

«Это новый вид отдыха, у нас, конечно, он слабо развит. В Европе парусную яхту можно взять в аренду так же, как автомобиль. Для этого 6 – 8 человекам надо скинуться по 300 евро, моя лицензия позволяет взять яхту на меня. И мы таким образом путешествуем по морю, как в детстве мечтали, на необитаемые острова высаживаемся, переходы по карте строим. Это, конечно, здорово, увлекательно», – рассказывает Эдуард.

Еще одна страсть в его жизни – фотография. Снимать он начал давно, еще на пленку. Даже участвовал в выставках, ездил в Киев, в Москву за призами. На сегодняшний день работ хватит на целую выставку, а то и не одну.

Восхождение на Монблан с флагом Бреста началось в 2 часа ночи…

Фото: b-g.by

Как все начиналось

Первый поход, которым руководил Эдуард, 1983 год. Он впереди с рюкзаком

В 1981 году Эдуард поступил в БИСИ (ныне БрГТУ), на архитектурный факультет, присоединился к горно-туристскому клубу «Цитадель». Именно с этого клуба, который, между прочим, действует по сей день, началась активность нашего героя в горах.

В свой первый горный поход на Кавказ студент Мурашко отправился в 1982 году. Несколько позже там началась война, и походы пришлось на время прекратить. К тому моменту его товарищи обзавелись семьями, у всех появились свои заботы и обязанности. В 2008 году совместно с Владимиром Будюком, который стоял у истоков «Цитадели», они снова собрали компанию и выехали в горы. Кто-то после этого остановился, но не наш герой.

«Начался такой второй виток. Так получилось, что именно я стал генератором идей для вылазок», – вспоминает Эдуард.

«Я стараюсь в путешествиях не повторяться»

«Путешествия наши на сегодняшний день выглядят примерно так: мы едем в Турцию, идем, к примеру, по Ликийской тропе или исследуем Каппадокию. То есть мы идем в какой-то пеший поход или делаем восхождения на тот же вулкан Эрджияс, а потом берем яхту в аренду и еще по морю ходим, по островам. Или вот, как сейчас, мы поехали к озеру Гарда – там виндсерфинг, виа ферраты (скальные участки, специально оборудованные для неопытных альпинистов – прим. авт.), спуск по каньону – это когда вам надевают гидрокостюм и вы идете пешком по горной реке, прыгаете в водные ванны, куда впадает водопад. Такой вот драйв. И закончилось это все восхождениями в Доломитовых, а потом во французских Альпах. Я стараюсь в путешествиях не повторяться. Чтобы каждый раз что-то новое, интересное», – рассказывает наш собеседник.

Эдуард вспоминает, что в 2000-х годах среди виндсерферов бытовало такое убеждение – если виндсерфер не подсадил свою семью на виндсерфинг, скорее всего, он одинок. И он – тому подтверждение.

«Мы с супругой изначально обратили внимание друг на друга потому, что оба активные», – признается мужчина.

Супруга Галина

Фото: b-g.by

Молодые и энергичные влюбленные Галина и Эдуард работали в одной организации и отдыхали вместе. Комсомольский актив, путешествия – это все про них.

«А когда появился первый ребенок, ему ничего не оставалось, как вместе с нами путешествовать», – добавляет альпинист.

Он рассказывает, что в семейном фотоархиве есть снимок старшей дочери Виктории: «Ей там 1 год, а она уже с нами на байдарках. А еще и на горных лыжах, годовалый ребенок за спиной».

Дети путешествовали с активными родителями с раннего возраста. А их в семье трое: Виктория, Филипп, Арсений. Бабушки и дедушки были далеко, и оставить детей попросту было не с кем. Но их семье это обстоятельство пошло на пользу.

«Знаете, это положительно сказалось на наших отношениях с супругой, на отношении детей к нам. Наши взрослые дети хотят с нами путешествовать, ездить. Для нас это серьезный показатель. Ведь они взрослые, но не говорят: «Мы поедем со своей компанией». Они едут с нами, и это здорово! У меня есть такая жизненная формула «количество впечатлений за единицу времени». И наши дети понимают, что жизнь может быть насыщена впечатлениями, а не только какими-то материальными вещами, которых хочется», – рассказывает Эдуард.

«Мы ищем такие возможности, чтобы минимально потратить деньги»

Тех, кто считает, что такие путешествия весьма финансово затратные, Эдуард может переубедить, утверждая, что их путешествия ничем не отличаются по финансам от поездки в Турцию: «Понятно, что если поехать в Одессу на Затоку, то там будет дешевле».

Поездки он планирует заранее, соответственно, ищет наиболее удобные и минимально затратные в финансовом плане пути.

«Едем, к примеру, на Кавказ. Можно купить билет из Киева или из Львова до Тбилиси за 90 долларов, из Минска почему-то билеты уж очень дорогие, 300 долларов, – вот вы уже сэкономили на всю поездку. Переезды по Грузии и в общем дорога составят 150 долларов. Расходы на питание – 50 долларов на неделю, а то и на 10 дней хватит без проблем, мы сами готовим на газовых горелках. Ну и, собственно говоря, остальное уже, что вы сами пожелаете», – рассказывает путешественник.

Эдуард отмечает, что поездки в Европу дороже, но и здесь есть различные варианты: «Мы поехали как-то на своем автомобиле, снабженном газовым оборудованием, соответственно, дорога обошлась на 5 человек в 200-300 евро. Если полететь на самолете – 180 евро на человека, и это уже другие деньги».

«Чтобы так путешествовать, нужно постоянно от чего-то отказываться»

Белорусы «материально озабочены», считает Эдуард.

«И это понятно, индустрия так работает, постоянно предлагая нам новые шмотки, новые компьютеры, телефоны, автомобили. Я, например, благодаря своим путешествиям автомобиль не менял уже лет 15, наверное. Чтобы так путешествовать, нужно постоянно от чего-то отказываться. Условно, жена должна отказаться от шубы, а я должен пользоваться не iPhone, а каким-нибудь дешевым Xiaomi. Мне не нужен телефон с яблоком откушенным и т. д. У меня другие приоритеты в жизни», – говорит брестчанин.

Он признается, что когда люди видят, сколько он путешествует, то думают, что у него есть и новый автомобиль, и крутой телефон, и т. д.

По его наблюдениям, большинству людей сложно отказаться от материальных благ: «Они говорят: мы не поедем, потому что это дорого, а денег нет. При этом у людей автомобиль за 15 тыс. евро, ботинки хорошие и прочее, а на поездку – 500 евро – дорого. А все потому, что это не покажешь никому – это нельзя потрогать, это не вещь. Это впечатления, которые остаются с тобой, и никто про них не узнает, даже из твоих рассказов и фотографий не поймет, это жалкие полпроцента того, что ты ощутил, пережил, и так далее. И этим нельзя похвастаться: ты же не поехал в какой-то дорогой отель, на курорт, которым ты можешь в компании блеснуть. Это все в тебе, все с тобой. Вот и все».

Наш собеседник обратил внимание, что, когда приходишь в горы, каждая вторая группа – украинцы, выходишь в море на яхте, каждая третья яхта – это украинцы.

«Я сделал вывод, что украинцы – это очень активная нация, они очень много путешествуют, они активны, что бы там нам ни говорили. Самое интересное, что, когда ты много ездишь, у тебя появляется свое мнение, и оно радикально отличается от того, которое нам навязывают в телевизоре или еще где-то. И когда мне рассказывают, что в Украине все плохо, тогда скажите, почему каждая третья яхта – это Украина. Конечно, хотелось бы, чтоб и белорусы были немного активнее в этом плане», – говорит брестчанин.

«Отель – пляж – отель – для меня это как заключение»

Очень интересно было узнать, где же Эдуарду понравилось больше всего, что оставило самые яркие впечатления. Мужчина вспоминает, как недавно они с друзьями пытались сравнить Кавказ с Альпами и не смогли решить, где же лучше.

Еще одна вершина в Грузии, куда в августе поднимется флаг Бреста, – Лайла.

«Да, Альпы уже обжитые, да, там сервис, кемпинги хорошие – заплатили 10 – 12 евро, поставили свою палатку, но вы там имеете души, стиральные машины, туалеты – все полноценное и красивое, как в отеле, в принципе. Приезжаешь на Кавказ, там никого нет. Ты один на один с природой. Помыться можно в речке или озере, и это совсем другие впечатления. Сложно сказать, что лучше. Везде хорошо», – делает вывод Эдуард.

По его словам, особенность таких активных поездок в том, что за две недели отпуска впечатлений столько, что к концу второй недели уже забывается первая: «Потом смотришь фотографии, и возвращаются эмоции, ощущения».

Эдуард утверждает, что пассивный отдых – не для него.

«Когда случалось так, что выезжали на море и нужно было там три дня постоять – отель, пляж, отель, – для меня это как заключение. Можно наказывать так меня, – признается он. – Я как ребенок радуюсь, когда могу какими-то рассказами человека сдвинуть с места, привлечь. Радуюсь, когда человек приходит в нашу компанию. Причем, что интересно, как только человек к нам попадает, он уже отсюда не выпадает, потому что это затягивает. Самое сложное – сделать первый шаг. Сложно людям отказаться и потратить эти денежки не на материальное, а на впечатления. Наверное, еще пугает какая-то неизвестность. Поехал себе в отель, и там все ясно. А здесь иначе», – говорит мужчина.

Восхождение с семьей на стратовулкан Эрджияс, 3 917 метров. «В Турции не только пляжи», – говорит Эдуард.

Власти идею «не поддержали»

По словам Эдуарда, он связывался с местными властями, когда планировал поднять флаг Бреста на вершины Альп: Punta Penia – высшую в массиве Мармолада, Plattkofe – в Доломитовых Альпах, La Torre di Tolbin близ Tre Cime di Lavaredo, но его инициативу «не поддержали». Флаг города он пошел покупать за свои деньги, но в ООО «Модест» полотнище ему подарили, когда узнали о планах брестчанина.

«Огромная благодарность ребятам. И дело не 20 в рублях, а в отношении и понимании. Впрочем, это наша инициатива и мы ничего от властей не ждали. Да и за столько лет я давно привык, что все сам. Но этим и формируется отношение, почему мы пассивны, потому что эти вещи не поддерживаются в принципе», – говорит он.

«Смогу ли так?»

«Вот мы были в Европе. Еду я на велосипеде. Впереди бежит, судя по фигуре, девушка. Подъезжаю ближе – это бабушка! Ей лет 65. Подтянутая, сухонькая, с расстояния 30 метров ну точно девушка. Это об активности. Опять же, про бабушек и дедушек, я тоже вроде не молодой парень, но когда вижу людей 70 лет бегающих… Видел, как бабушка, у нее руки трясутся, ноги трясутся, а она лезет с рюкзачком в автобус, внучка ей помогает, и она идет на трекинг в горах. Друзья, мои ровесники, мне говорят: «Да успокойся ты, сколько ж ты можешь носиться, уже сядь и поспокойнее веди образ жизни. А я думаю: блин, это ж как я себя буду чувствовать в возрасте постарше… Смогу ли так?», – задается вопросом Эдуард.