МВД: Взрывчатка на вокзале в Минске и в самолетах не обнаружена 2 3.08.2019, 21:45

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Устройства искали несколько часов.

Мероприятия по поиску взрывных устройств на минском железнодорожном вокзале и двух авиарейсах из аэропорта Минск-2 закончены, сообщила nn.by официальный представитель МВД Ольга Чeмoданoва.

Правоохранители в течение нескольких часов тщательно обследовали объекты указанные в письме, которое неизвестный прислал сегодня в Могилевское отделение БЖД по электронной почте. Взрывных устройств не обнаружено.

В настоящее время ведется поиск отправителя сообщения о «минировании». «Подобные «послания» очень дорого обходятся государству, поэтому наказание лжеминера предусмотрено очень нешуточное. Вплоть до семи лет лишения свободы», - отмечается в сообщении.

Следственным комитетом по факту заведомо ложного сообщения об опасности возбуждено уголовное дело.