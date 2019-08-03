С начала года гривна к доллару укрепилась сильнее остальных валют мира 3.08.2019, 21:47

По отношению к доллару США украинская валюта укрепилась на 9,1%.

С начала 2019 года гривна укрепилась по отношению к доллару сильнее остальных валют мира. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Global foreign exchange rates, опубликованного информационным агентством Reuters (перевод - «Гордон»).

Согласно инфографике, гривна укрепилась к доллару на 9,1% и заняла перовое место в рейтинге. Вторым стал российский рубль (8,3%), третий – египетский фунт (8%), четвертый – тайский бат (4,9%). Пятерку национальных валют, которые укрепились лучше всего, замкнул канадский доллар (3,2%).

Самый высокий уровень девальвации по отношению в американскому доллару продемонстрировало аргентинское песо, которое с начала 2019-го потеряло 19%. Второе с конца место заняла шведская крона – она подешевела на 8,3%, за ней – южнокорейская вона (6,9%).

С начала лета 2019 года курс гривны к доллару укрепился почти на 2 грн. По состоянию на 3 июня доллар стоил 26,85 грн. 31 июля курс доллара на межбанковском валютном рынке опустился ниже отметки 25 грн/$.

2 августа Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару 25,35 грн/$.