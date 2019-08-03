закрыть
3 августа 2019, суббота, 23:12
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

С начала года гривна к доллару укрепилась сильнее остальных валют мира

  • 3.08.2019, 21:47

По отношению к доллару США украинская валюта укрепилась на 9,1%.

С начала 2019 года гривна укрепилась по отношению к доллару сильнее остальных валют мира. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Global foreign exchange rates, опубликованного информационным агентством Reuters (перевод - «Гордон»).

Согласно инфографике, гривна укрепилась к доллару на 9,1% и заняла перовое место в рейтинге. Вторым стал российский рубль (8,3%), третий – египетский фунт (8%), четвертый – тайский бат (4,9%). Пятерку национальных валют, которые укрепились лучше всего, замкнул канадский доллар (3,2%).

Самый высокий уровень девальвации по отношению в американскому доллару продемонстрировало аргентинское песо, которое с начала 2019-го потеряло 19%. Второе с конца место заняла шведская крона – она подешевела на 8,3%, за ней – южнокорейская вона (6,9%).

С начала лета 2019 года курс гривны к доллару укрепился почти на 2 грн. По состоянию на 3 июня доллар стоил 26,85 грн. 31 июля курс доллара на межбанковском валютном рынке опустился ниже отметки 25 грн/$.

2 августа Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару 25,35 грн/$.


популярное за неделю

Мнение

Люди-страусы и люди-пескари
Люди-страусы и люди-пескари Артемий Троицкий
Лукашенко не поможет Зеленскому
Лукашенко не поможет Зеленскому Виталий Портников
Советикусы последнего поколения
Советикусы последнего поколения Ирина Халип
Мужики, когда вилы брать будем?
Мужики, когда вилы брать будем? Виктор Шендерович