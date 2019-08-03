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За неделю грибники Витебской области нашли около сотни мин и гранат

  • 3.08.2019, 22:07
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Боеприпасы относятся к периоду Второй мировой войны.

За последние дни саперам дважды пришлось выезжать в леса Витебской области — грибники обнаружили 60 артиллерийских снарядов и 25 минометных мин, а также другие боеприпасы, пишет сайт news.vitebsk.cc.

В Полоцком регионе грибник наткнулся на артиллерийский снаряд и сообщил об опасной находке в милицию. Когда на место приехали саперы, то они нашли 19 артиллерийских снарядов калибра 45 миллиметров, 17 артиллерийских снарядов калибра 88 миллиметров, 9 артиллерийских снарядов калибра 105 миллиметров, 2 артиллерийских снаряда калибра 152 миллиметров, 15 минометных мин калибра 81 миллиметров, минометная мина калибра 120 миллиметров, 39 артиллерийских взрывателей.

Также на обезвреживание взрывоопасных предметов выезжали саперы в лесной массив у деревни Любово Витебского района. Там из земли они извлекли 9 минометных мин калибра 81 миллиметров, 13 артиллерийских снарядов калибра 45 миллиметров, 5 гранат «Ф-1», 4 гранаты «РГ-42» и 74 капсюля-детонатора.

Все обнаруженные боеприпасы относятся к периоду Второй мировой войны, они были уничтожены.


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