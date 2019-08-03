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Шендерович: Когда это позорище лопнет – это будет гораздо позорнее, чем крушение «совка»

  • 3.08.2019, 22:17
  • 2,252
Виктор Шендерович

Что ждет Россию завтра.

Об этом известный российский публицист Виктор Шендерович написал в «Фейсбуке»:

«Я готов предугадывать мысли людей и собак,

Но мышление устриц – это какой-то мрак:

Совершенно неясно, что придумают завтра!

Зоология. Это зоология…»

Алексей Кортнев имел шанс спеть это сегодня на подловатом собянинском фестивале, проходящем одновременно с полицейским мочиловом на бульварах. Его отказ участвовать в этом позорище и заставил меня вспомнить текст этой старой песни...

«Мы привыкли при виде ментов делать руки по швам…»

Привычка была давней, но тридцать лет назад мы начали отвыкать и быстро отвыкли.

Отвыкаем (прямо-таки на глазах) и сейчас.

Разница, однако, ощутима.

На прошлом витке за ментами и гэбухой маячила какая-никакая, но идеология: замшелая, преступная, но ослепительная – и ослепившая таки наших дедушек и бабушек! Наши отцы и матери успели вдохнуть воздух «оттепели» и новые заморозки, а на наше поколение (ныне пенсионное) веры уже не пришлось совсем… Бабушкино революционное вино перешло в уксус, и мы кривились от одного запаха.

Но когда «совок» рухнул, то вместе с Сусловым и Черненко, с позором тупых парткомов и вороватой «комсы», ушла под воду и атлантида великой мечты и священной веры - в тот новый, так и не построенный мир…

За теми была хоть какая-то вера, хотя бы в старом анамнезе.

Эти – просто мародеры, с самого начала и до упора. Мародеры, и только. «Патриотической» лжи и лажи они намололи, разумеется, с три короба, но вся их чисто конкретная идеология с младых политических ногтей укладывалась в слово «Байкалфинансгрупп»: откусить и залечь переваривать. А потом снова откусить - и закатать под асфальт тех, кто мешает переваривать.

Но на этом не продержаться семьдесят лет, нет. Бог не фраер.

И когда это позорище лопнет с диким запахом гноя и, не исключено, крови – это будет, конечно, гораздо позорнее, чем крушение «совка». Позорнее хотя бы потому, что нельзя будет сослаться на заблуждение.

Никто, впрочем, и не покончит с собой - разницу между боевым маршалом Ахромеевым и охранником Золотовым объяснять, я надеюсь, не надо. Этот напоследок перестреляет всех вокруг.

Все очень плохо сейчас, и никаких текущих оснований для оптимизма не наблюдается: с дикого воровского перепуга они омонят на улицах Москвы, и их превосходство в живой силе и технике несомненно.

Но ведь так было и в прошлый раз, и совсем незадолго до обрушения, не правда ли?

И отчего-то кажется мне, что матушка Клио уже наводит глаза на резкость.


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