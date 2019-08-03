Как белоруска дешево отдохнула в Карпатах 3.08.2019, 22:29

Провести отпуск жительница Барановичей решила не на пляже, а в Закарпатье.

Провести отпуск я решила не на морском пляже, а в Закарпатье. В тур, который я выбрала, входило еще и посещение Львова. Во сколько обошлась поездка, на чем удалось сэкономить и чем удивила Украина – в репортаже Intex-press, пишет журналист Елена Зеленко.

Поиски подходящего тура я начала за два месяца до отпуска – многие говорят, что раннее бронирование более выгодно. Я точно знала, что хочу побывать в Карпатах (ими восхищались мои знакомые) и, если получится, в каких-нибудь еще красивых местах Украины.

И туров в Закарпатье, и турагентств, предлагающих поездки в соседнюю страну, очень много. Я остановилась на одной из турфирм. Понравилась программа тура: в нее были включены не только Карпаты, но и Львов. Устроила также цена путевки: $90 с человека за пять дней. К слову, для тех, кто покупал этот тур позже, цена выросла на $5.

В эту стоимость входил проезд на автобусе, завтраки, проживание в отелях и несколько экскурсий. Дополнительно надо было заплатить за туруслугу – 50 рублей. По желанию за 5 рублей можно было также выбрать место в автобусе. Я воспользовалась этой услугой, забронировав первое место на втором этаже автобуса.

«Удивили» обменники

Дорога от Барановичей до Львова заняла около 12 часов. И это с учетом того, что границу мы прошли достаточно быстро – примерно за два часа. Ехали ночью.

Сразу после пересечения границы гид посоветовал поменять деньги. Украинские обменники впечатлили: никаких электронных табло с курсами валют, компьютеров и чеков. Заходишь в павильончик, его сотрудница говорит, сколько стоит гривна, и, если курс тебя устраивает, сдаешь доллары, а взамен получаешь украинские деньги. Все подсчеты – на калькуляторе.

Львов: экскурсии и дегустации

Во Львов мы приехали примерно в 9 часов утра. После завтрака – экскурсии по историческому центру Львова. Побывали в соборе святого Юра – важнейшем храме греко-католиков Львова и всей Украины, где хранится копия плащаницы Иисуса, в Доминиканском соборе – одном из самых масштабных памятников архитектуры барокко, поднялись на Замковую гору – символическое место основания Львова, где находится самая посещаемая в городе смотровая площадка. Поднимаешься на нее – и весь Львов как на ладони.

Всех мест, которые мы посетили, не перечесть. Во Львове столько достопримечательностей!

Единственный минус, из-за которого все экскурсии были очень утомительными, – ужасная жара.

После обеда – гастрономическая экскурсия по городу. Побывали на чешской пивоварне, где нам показали производство и угостили разными видами пенного напитка, посетили несколько ресторанчиков, в которых попробовали львовские настойки и фирменные закуски. А еще мы встретились с паном Малодобрым – палачом из Средневековья, главным часовщиком и трубачом Львова. Побывали в еврейском квартале, где импровизированный дракон дышит огнем.

Львов – город, где местные так и норовят что-то продать туристам. Стоило подойти к ресторану «Пьяная вишня», известному своим одноименным напитком, как нам предложили «сфотографироваться для местной газеты» – конечно же, за определенную плату. А местный поэт, несколько минут наблюдавший за нами, тут же сочинил стихи и предложил купить их за «сколько не жалко».

Карпаты: удивительные пейзажи и центр для медведей

На следующий день мы поехали в Карпаты, где и провели оставшиеся дни тура. Дорога заняла около четырех часов. Еще в пути, сразу после пересечения Закарпатской области, от потрясающих пейзажей захватывало дух.

Первое место, которое мы посетили в Карпатах, – водопад Шипот. На мой взгляд, не зря он считается одним из самых красивейших в здешних местах. Живописный горный лес, шум воды, стекающей с 14-метровой высоты… В общем, сплошная романтика.

Но самым впечатляющим был подъем на кресельном подъемнике на гору Гемба. Думала, будет страшно (высота горы почти полтора километра), но ничего подобного. Всю красоту пейзажей, которые открываются во время 15-минутного подъема, не передать словами.

Также мы посетили Синевирский перевал, окруженный пиками самых высоких вершин Карпат, естественные источники минеральной воды, побывали на озере Синевир, расположенном на высоте почти тысяча метров над уровнем моря и являющимся визитной карточкой Закарпатья.

Видели медведей, живущих в реабилитационном центре. Все мишки – со сложной судьбой: кого-то нашли раненым в лесу, кого-то отобрали у хозяев за жестокое обращение. Зато в центре, занимающем огромную территорию, есть все для жизни косолапых: искусственные озера, горные ручейки и даже водопады.

Карпаты, на мой взгляд, – место уникальное. Жара там почти не чувствуется, комаров нет, а воздух просто потрясающий, хотя при подъеме на высокие горы закладывает уши. И жизнь там какая-то другая. Небольшие домики местных жителей, огороды на склонах гор, у калиток текут горные речки… Даже коровы там не похожи на наших. Они свободно бродят по горным дорогам и неохотно уступают путь туристическим автобусам и другому транспорту.

Но в Карпатах очень много борщевика. И он огромный – в рост человека. По словам нашего экскурсовода, химикаты в борьбе с этим ядовитым растением не применяют, так как Карпаты – заповедная территория.

Что почем

Во время тура мы ночевали в отелях (сначала – во Львове, потом – в Карпатах). Номера были в основном двухместные. Не lux конечно, но для временного проживания вполне нормально: чисто, в каждом номере душ, туалет. Завтраки, включенные в стоимость путевки, тоже устраивали. Например, нас кормили омлетом с овощами, жареными колбасками и бутербродами с чаем. Обедали и ужинали мы за свои деньги, и это было дешевле, чем я ожидала. Например, обед возле водопада Шипот, состоявший из грибной юшки, шашлыка и печеной картошки, стоил $6 в эквиваленте. Во Львове можно было перекусить за $2–3.

Не очень дорогими, на мой взгляд, были и развлечения. Подъем в горы на кресельном подъемнике (в обе стороны – около получаса) обошелся в $4, купание в чанах – $7, бокальчик наливки в знаменитом львовском баре «Пьяная вишня» – около $2.

И во Львове, и в Карпатах мест, где можно было бы купить сувениры и прочие мелочи на память об Украине, полно. Магниты стоят 0,5–3 доллара, майки – 10–15 долларов. В Карпатах, помимо этого, огромный выбор чая из местных трав, наливок, приправ, сыра. На небольших рынках, расположенных прямо в горах, можно купить телогрейки и тапочки на овчине, мыло ручной работы с целебными травами. Рассчитаться можно и гривнами, и долларами.

Деньги потратила не зря

Дорога обратно заняла больше 17 часов. Сначала мы из Карпат возвращались во Львов, где нам отвели час на посещение «Ашана», а потом всю ночь ехали в Беларусь. Возможно, дорога прошла бы быстрее, если бы не сильный ливень, который застал нас в пути. Границу мы пересекли быстро.

Уставшая, но счастливая я вернулась домой. На мой взгляд, деньги, потраченные на поездку, полностью оправдали себя. Из отпуска я вернулась с морем впечатлений, фотографий и сувениров.