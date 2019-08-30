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БАТЭ в последнем евросезоне заработал 1.24 миллиона евро

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  • 30.08.2019, 7:38
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БАТЭ в последнем евросезоне заработал 1.24 миллиона евро

Уступив "Астане" в раунде плей-офф Лиги Европы клуб завершил еврокубковую кампанию.

Борисовчане в евросезоне-2019/20 заработали 1.24 миллиона евро, пишет Прессбол.

280 тысяч евро БАТЭ получил за участие в 1-м раунд квалификации Лиги чемпионов (победа над "Пястом"), 380 тысяч — за выступление во 2-м раунде Лиги чемпионов (поражение от "Русенборга"), 280 тысяч — за игру в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы (победа на "Сараево") и 300 тысяч — за выступление в раунде плей-офф Лиги Европы.


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