СМИ: Олег Сенцов и другие украинские политзаключенные освобождены 47 30.08.2019, 7:43

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Олег Сенцов

(обновляется) Москва и Киев начали обмен россиян, осужденных в Украине, на украинцев.

"Молимся. Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой! Ждем", - говорится в сообщении сотрудницы Верховной рады Анны Исламовой в соцсети Facebook, которое новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка перепостил в ночь на пятницу, 30 августа.

По информации Telegram-канала Baza, неопознанный самолет приземлился в московском аэропорту Остафьево около часа ночи. Журналисты связали это с обменом пленными, о котором СМИ писали до этого.

"Украинская правда" приводит список освобожденных заключенных, прибытия которых ожидают в киевском аэропорту "Жуляны". Это украинские моряки, которых после вооруженного нападения в Керченском проливе 25 ноября захватили в плен российские пограничники: Будзыло Ю.А., Зинченко В.А., Опрыско А.А., Цыбизов С.А., Артеменко А.А., Терещенко В.А., Семидоцкий Е.В., Беспальченко В.А., Шевченко А.А., Варимез В.К., Власюк М.Б., Головаш Б.О., Чулиба С.Р., Мельничук О.М., Небылица Б.П., Костышин В.А., Попов С.Н., Безъязычный Ю.Ю., Мокряк Р.Н., Эйдер А.Д., Сорока В.В., Драч А.Л., Лисовой В.В., Гриценко Д.В. Судя по публикуемым данным возвращаются из плена украинский режиссер Олег Сенцов, которого 10 мая 2014 по обвинению в подготовке терактов задержали в Крыму. Возвращаются похищенный 24 августа 2017 на территории Беларуси 21-летний украинец Павел Гриб, задержанный ФСБ в декабря 2016 года Владимир Балух, задержанный 17 марта 2014 Николай Карпюк.

Официально информация об обмене пленными между Москвой и Киевом пока не подтверждается.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская написала в соцсетях, что переговоры об освобождении украинских политзаключенных продолжаются.

"Уважаемые журналисты, сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается. Наберитесь терпения, надеюсь, не на долго. Не распространяйте непроверенную информацию. Держим кулаки!" - заявила Гитлянская.

В Офисе президента Украины сообщили, что процесс обмена с РФ удерживаемыми лицами продолжается. Об этом говорится в сообщении на странице в Facebook.

"Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности", – отметили в пресс-службе.

Ситуацию вокруг обмена в ОП назвали информационным хаосом.

"Когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится, Офис президента сообщит об этом на официальных каналах", – говорится в сообщении.

Утром 29 августа российские издания сообщили, что украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в РФ по обвинению в терроризме, был этапирован в Москву из колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. Спустя несколько часов ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников заявил, что в московском следственном изоляторе "Лефортово" содержатся более 30 граждан Украины, включая членов экипажей украинских судов, задержанных российскими силовиками после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

В середине июля уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова встречалась с российской коллегой Татьяной Москальковой. Они обменялись списками заключенных в России и Украине, договорились о помощи им. В конце августа в российских СМИ стали появляться известия о готовящемся обмене заключенными между Москвой и Киевом, а омбудсмен России посещала украинскую столицу с однодневным визитом.