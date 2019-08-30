«90 тысяч долларов прятал на чердаке» 8 30.08.2019, 7:51

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В суде по «делу медиков» дал показания директор «Белфармации».

Минский городской суд вторую неделю слушает массовое «дело медиков», где фигурирует уже 20 обвиняемых, дело в отношении одного из взяткодателей из-за болезни выделили в отдельное производство.

29 августа начался допрос 56-летнего Вячеслава Гнития, который, по версии следствия, получил одну из самых больших взяток — 49 тысяч долларов, 300 евро и часы Tissot, пишет tut.by.

Генеральный директор торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «Белфармация» обратился к суду с просьбой говорить в свободной форме. Однако Вячеслав Гнитий начал зачитывать с листа речь, больше напоминающую официальную.

— Свою вину признаю полностью и раскаиваюсь в содеянном. С 2006 года по 2017-й я неоднократно получал незаконные денежные средства. Точное время не помню за давностью событий, — отмечает Гнитий.

В 2006 году Вячеслав Гнитий возглавил Брестское торгово-производственное предприятие «Фармация», а 13 июня 2016 года был назначен генеральным директором «Белфармации».

— С 2006 года я получал деньги от директора компании «Искамед» Сергея Шакутина за поставку лекарств. Шакутин приезжал ко мне на работу, мы обсуждали рабочие вопросы, а потом выезжали в кафе, где он передавал мне деньги, — зачитывает показания Вячеслав Гнитий. — Деньги Шакутин передал не менее раза в год в общей сложности на сумму в 10 500 долларов. Конверт передавался из рук в руки, при этом он говорил спасибо.

Взятки Гнитию, по его же словам, передавались или в кафе после обеда, или прямо в рабочем кабинете. По словам обвиняемого, он также получил 17 тысяч долларов от Романа Альтшулера, исполняющего директора холдинга «Аптека групп», и Леонида Томчина, председателя совета директоров крупнейшей частной аптечной сети «Аптека групп», которые также проходят по самому массовому «делу медиков». В уголовном деле фигурируют еще эпизоды получения взяток от других представителей бизнеса.

— В мае 2018 года ко мне в кабинет зашел Зиновский, достал из пиджака конверт, но я наотрез отказался его принимать, — вспоминает Вячеслав Гнитий.

В суде он рассказал, где хранил деньги.

— Часть денег, полученных незаконным путем, спрятал на чердаке, — объяснил он. — <…> Сам добровольно выдал 90 тысяч долларов, часть из них мои личные сбережения. Я прошу обратить деньги в счет погашения ущерба, сердечно раскаиваюсь.

Если с бумаги Вячеслав Гнитий зачитывает конкретные суммы взяток, дни их передачи, то при допросе в суде не может вспомнить многих деталей.

Говорит, что «суммы складывал следователь», дни передачи денег восстановили по телефонным разговорам Гнития и бизнесменов, а также при проверке показаний на месте.

Свои отношения с Сергеем Шакутиным Гнитий называет «деловыми, немножко приятельскими», они познакомились осенью 2006 года.

— Директора компаний считали должным появиться в моем кабинете, представиться. Это их волеизъявление, так приезжал Шакутин, Альтшулер, — рассказывает обвиняемый.

Вячеслав Гнитий отрицает, что лоббировал интересы «Искамед», хоть и был председателем конкурсной комиссии. По его словам, поставщика выбирали по нескольким главным критериям: цена, качество товара, срок годности. «Искамед» — первый импортер лекарственных средств в Беларуси, наценка на лекарства — 1%, к тому же компания сама доставляла товар.

— За что вам Шакутин передал 10 00 долларов? — спрашивает прокурор Вадим Лолуа.

— Я точно не знаю. Данный вопрос вслух не оговаривался. Наверное, Шакутин полагал, что будем закупать лекарственные средства у «Искамеда». Я действительно имел такие полномочия, — отвечает Гнитий.

По словам обвиняемого, от Сергея Шакутина он каждый раз получал 1,5 тысячи долларов, сотенными купюрами в конверте. Некоторые эпизоды, с 2007 по 2012 годы, Гнитий не помнит вообще, но не отрицает их.

— Что вы подумали, увидев деньги? — обращается к фигуранту судья Игорь Любовицкий.

— Думал, это знак внимания. Эти деньги были для меня большими, — говорит Вячеслав Гнитий.

— В связи с чем их передавали?

— Он взрослый человек, может позволить себе сделать приятно, — предполагает Гнитий.

В 2014 году он сказал Шакутину: «Отношения можно поддерживать и без этого. Не надо это делать». По материалам дела, 4 декабря 2014 года Гнитий получил последнюю взятку от директора «Искамеда».

Что касается денег от аптечной сети «Аптека групп», первую взятку Гнитий получил в 2007 году. Как он уверяет суд, все закупки лекарств были в рамках спроса населения.

Лишь однажды, в 2013 году, Вячеслав Гнитий встречался в кафе с Леонидом Томчиным. На вопрос прокурора, обсуждалось ли во время этого обеда открытие аптек в городе, Гнитий отвечает отрицательно:

— Нет, я был противником открытия аптек в Бресте. Сложилась ненормальная ситуация: было 40 государственных и 80 частных аптек.

В суде до 30 августа объявлен перерыв.