Соболенко проиграла во втором раунде US Open 13 30.08.2019, 8:24

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Вылетели вообще все белорусские теннисисты.

Арина Соболенко последней из белорусок завершила борьбу в одиночном разряде US Open. Во втором раунде 13-я ракетка мира проиграла Юлии Путинцевой (№ 39) из Казахстана — 3:6, 6:7. Кроме того, выступление на турнире завершил и последний из белорусов — Егор Герасимов, пишет sport.tut.by.

Соболенко хорошо начала матч, повела 3:1, но затем проиграла в пяти геймах подряд — 3:6.

Второй сет проходил по противоположному сценарию. Арина уступала 1:3, но затем сделала два брейка и повела в счете. В десятом гейме у нее был сетбол, но реализовать его белоруска не смогла. Путинцева сделала брейк, а победитель партии определялся на тай-брейке. Соболенко вела 3:0, но провалила концовку партии, отдав Юлии семь розыгрышей подряд — 6:7 (3:7).

Увы, ключевым фактором в этом матче стало огромное количество ошибок Арины: 11 двойных (против 0 у Путинцевой) и 51 невынужденная (против 13 у соперницы).

К Арине присоединился и единственный из оставшихся во втором круге белорусов. Егор Герасимов не смог навязать борьбы 21-й ракетке мира Диего Шварцману, проиграв матч в трех сетах — 6:4, 6:2, 6:0.

Ранее сегодня проиграла и Александра Саснович, которая не справилась с соперницей из Туниса Онс Жабер — 6:3, 4:6, 2:6.

Еще в первом раунде выбыла Виктория Азаренко, уступившая в трех сетах Арине Соболенко.

Таким образом, в одиночном разряде белорусов на US Open не осталось. Но парные выступления пока продолжают наши девушки.