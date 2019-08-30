Будущее, которое у нас уже почти было 8 Андрей Санников

30.08.2019, 8:49

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Андрей Санников

Не ищите выгоду, а защищайте ценности.

Смотрю заседание Верховной Рады Украины.

Первое заседание нового созыва.

Вживую.

Избранный парламент.

Выборы признаны международным сообществом.

Участвовали партии и мажоритарщики.

В парламенте есть фракции, между ними борьба.

Пока монобольшинство (новый политический термин) одной партии, но уже видно, что ненадолго и в любом случае не исключает открытых и острых дискуссий.

В зале действующий президент (шестой!), тоже избранный на честных выборах. В зале его непримиримый пока соперник, предшествующий президент (пятый!).

Президиум спокойно, без паники управляет сложным залом. А ведь в нем “пацаны”, которые не только парламентского, но и системно-политического опыта не имеют.

В кулуарах журналисты. Стримят, фейсбучат, твиторят, пока вежливо дергают депутатов за рукав, и те не шарахаются, а комментируют.

Очень сильно все напомнило и заседания Съезда народных депутатов СССР 1989 года, и заседания нашего Верховного Совета начала 90-х. Чем напомнило? И там, и тут – жизнь. И там, и тут – перспектива, желание наладить, наконец, свою жизнь.

Вот интересно: украинцы выбрали самого несистемного президента, а потом вдогонку выбрали большинство Рады из “слуг народа” - прямой путь к авторитаризму, казалось бы. Но нет таких ощущений. Есть желание постучать по дереву, чтобы все получилось.

Я не хочу оценивать ни нового президента Украины, ни новую Раду. Не в их положительных или отрицательных качествах суть.

Украины сохранила и укрепила институт выборов!

Украина во время войны отстояла право народа на выбор!

Украина отстояла свое право на развитие как европейское независимое государство!

Украина дала наглядный ответ на вопрос, который так любят лакеи Путина и Лукашенко: кто, если не он?

Только не он! Ни в коем случае не он!

Созданную Лукашенко в Беларуси “палатку” даже сравнивать невозможно с тем, что мы наблюдаем в прямом эфире.

“Палатку” - порождение рабской психологии и самодурства диктатора, - вообще сложно с чем-то сравнить.

Единственную ассоциацию у меня этот орган вызывает с отвратительным полужидким хлёбовом, которым пытались кормить заключенных в одной из колоний, в которой мне довелось побывать не по своей воле. Там нас пытались накормить тушеной гнилью из капусты и картошки. Даже самые последние зеки сливали эту непотребь обратно в бак. Говорят, даже свиньи, кормившиеся при колонии, этим брезговали.

Я очень люблю картошку, как всякий белорус. Я очень люблю капусту в разных видах. То, что готовили из них в колонии, было актом циничного издевательства над этими благородными продуктами. Я, помню, еще думал, выливая очередную шлёмку в бак: как же нужно ненавидеть картошку и капусту, чтобы сначала сгноить их, а потом еще и тушить эту гниль?!

Вот те же чувства вызывает и “палатка”: хлёбово из сгнивших продуктов.

А еще я вспомнил, что Верховная Рада спасла Украину.

Такая себе Верховная Рада: ни рыба ни мясо. Обслуживали помаленьку разных олигархов, демонстрировали лояльность Януковичу и вместе с ним довели до аннексии Крыма и вторжения России в Донбасс.

И тут именно эта Верховная Рада после Майдана почувствовав настроения народа, при отсутствии президента, при отсутствии премьера, при отсутствии правительства как такового, взяла на себя всю ответственность за Украину, за независимость и государственность. И остановила наступление российских войск, и отстояла Украину.

Смотрю в прямом эфире, как назначили премьер-министра Украины, министра обороны, министра иностранных дел. Вижу в зале своих многолетних знакомых и друзей, которые никогда не сдадут интересы Украины, и про себя заклинаю их: только не повторяйте ошибок прошлых властей в отношении режима в Беларуси, только пройдите тест на демократию. Не ищите выгоду, а защищайте ценности.

Вы наше будущее, которое у нас уже почти было!

Мы с вами, Беларусь с вами!

А Лукашенко с Путиным.

За вашу и нашу свободу!

Андрей Санников, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь», Фейсбук