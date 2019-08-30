Минчанка: Даже в очевидных случаях на ГАИ полагаться не стоит 2 30.08.2019, 8:48

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Иллюстрационное фото

Наглядный пример того, как работает дорожная инспекция.

Понятно, что участником дорожно-транспортного происшествия может стать любой водитель. Но мало кто в этот момент понимает, что сам факт аварии не конец бед, а только начало. Особенно если положиться на случай и доверить свою судьбу другим людям. Даже если те по долгу службы призваны защищать своих сограждан.

Abw.by публикует историю минчанки Вероники:

"В январе 2019 года я ехала на своем автомобиле Nissan по улице Чижевских в Минске. Время было уже вечернее, видимость дороги плохая, но впереди я увидела, что произошло ДТП, идет его оформление.

Тем не менее моя полоса дороги была свободная, а на противоположной стороне стоял один из участников той аварии, рейсовый автобус. В момент, когда я подъезжала медленно к автобусу, в мою полосу выехал автомобиль ГАЗ, который из своей полосы пытался объехать автобус. Я резко ударила по тормозам, но аварии избежать не удалось. В итоге на одном участке дороги произошло два ДТП. Очевидцев произошедшего было много: все зеваки, которые лицезрели первую аварию, увидели и вторую. Стресс был тот еще.

Учитывая, что водитель ГАЗа пытался экстренно перестроиться из встречной полосы в свою, то удар был скользящим в левую дверь фургона.

Очевидцы ДТП помогли мне выйти из автомобиля. Очень болела голова, трясло всю. Когда более-менее отошла от происходящего, то дала объяснения инспектору ГАИ. Каково же было мое удивление, когда по результатам разбирательства в аварии признали виновной меня! За якобы нарушение части 5 статьи 18.22 КоАП Беларуси я получила штраф 12 рублей 75 копеек.

Это было для меня действительно новостью. Ведь в момент ДТП я находилась в своей полосе дороги, там же и осталась после удара.

Но по материалам дела выходило, что это автомобиль ГАЗ успел перестроиться в свою полосу после объезда стоявшего автобуса, а меня на заносе бросило на него.

Моя виновность в совершении правонарушения по материалам дела была установлена на основании объяснений участников ДТП, то есть меня и водителя автомобиля ГАЗ, а также протокола осмотра места ДТП, схемы ДТП и "других письменных материалов", как было указано в документе, что свидетельствовало о несоблюдении п.87.2 ПДД.

Исходя из этого пункта ПДД, перед моим автомобилем должно быть препятствие или опасность, но это препятствие по факту на дороге было на другой полосе движения в виде аварийного автобуса. И именно ГАЗ его объезжал. А разве не автомобиль ГАЗ тогда должен уступить дорогу, принять меры к снижению скорости, остановиться? Ведь я-то по своей свободной полосе двигалась, а ГАЗ совершал маневр на "встречке", объезжая автобус. А где показания многочисленных очевидцев ДТП?

Претензий и очевидных несоответствий было действительно много, их я высказала в ГАИ, на что мне предложили написать заявление о пересмотре дела.

Я так и сделала, а также ходатайствовала об опросе свидетеля, который оставил мне свои контактные данные после ДТП на всякий случай. Изначально вынесенное решение после моих доводов было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение.

Как велся административный процесс дальше, я детально описывать не буду. Но если следовать букве закона, то орган, ведущий административный процесс, обязан предпринять все предусмотренные законом меры по "всестороннему, полному и объективному исследованию обстоятельств правонарушения". "Все" означает и свидетелей установить, и экспертизы назначить, если показания участников ДТП и свидетелей противоречивы. Сделано это, увы, не было.

По факту же время было упущено, а учитывая, что административный процесс "зажат" в определенные временные рамки, было вынесено следующее постановление:

Получается, в этом ДТП установленных виновников нет.

Это было бы полбеды, но такое решение послужило основанием для отказа в выплате мне страхового возмещения, о чем не так давно я получила уведомление. А если бы ГАИ быстро и качественно выполнила свою работу и установила все обстоятельства этого ДТП, то результат, как я считаю, был бы иной. Теперь же дорогой ремонт за свой счет. И за что?"

Основанием для отказа в выплате страхового возмещения стал п.179 Положения о страховой деятельности в Республике Беларусь.

Поскольку по официальным выводам виновника в ДТП нет, то и потерпевших соответственно нет, а значит, и гражданской ответственности по возмещению вреда ни у кого не наступило.

Стоит отметить, что сложившаяся ситуация для Вероники не является безвыходной, ведь невозможность действовать в рамках административного процесса не означает невозможности все же установить виновного в ДТП. И если в пределах сроков исковой давности (3 года) виновное в ДТП лицо будет установлено, то можно смело обращаться за страховкой. Но чтобы этого добиться, придется пройти, как говорится, "огонь, воду и медные трубы", обивая пороги кабинетов, писать жалобы, ходатайства о проведении экспертиз и прочее, восстанавливая давно прошедшие события. Не проще ли это было сделать сразу, начав с простого - фиксации данных от свидетелей?