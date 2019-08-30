В Пентагоне заявили, что военную помощь Украине нужно продолжать 2 30.08.2019, 9:10

Конгрессмены выразили возмущение вероятностью сокращения помощи.

29 августа издание Politico написало, что президент США Дональд Трамп принял решение пересмотреть программу предоставления помощи Украине для укрепления национальной безопасности и обороны, чтобы убедиться, что деньги Соединенных Штатов в Украине используются в интересах Вашингтона. По данным издания, это вызвало возмущение у законодателей обеих палат Конгресса.

29 августа издание написало, что президент США Дональд Трамп принял решение пересмотреть программу предоставления помощи Украине для укрепления национальной безопасности и обороны, чтобы убедиться, что деньги Соединенных Штатов в Украине используются в интересах Вашингтона.

По данным Politico, это вызвало возмущение у законодателей обеих палат Конгресса, которые считают, что программа для Украины имеет решающее значение для сдерживания российской военной агрессии, пишет gordonua.com.

Министерство обороны США поддержало конгрессменов. Неназванный чиновник заявил, что "департамент пересмотрел пакет зарубежной помощи и поддерживает его".

Конгресс США утвердил пакет помощи Украине на 2019 год по линии Пентагона в объеме $250 млн 18 июня. Пакет помощи по безопасности предусматривает предоставление Украине нелетальных и летальных видов оборонительного вооружения, с отдельным акцентом на поддержку Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.