Минфин налегает на облигации 1 30.08.2019, 9:17

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Во что это встанет бюджету?

С начала 2017 года ведомство с помощью валютных облигаций всех типов взяло в долг уже 3,8 млрд долларов. Сколько придется за это заплатить? Давайте считать.

Минфин Беларуси уже не первый год активно берет в долг иностранную валюту, размещая государственные облигации. Бумаги предлагаются физлицам и компаниям в Беларуси и за рубежом на разные сроки и под разные ставки, пишет zautra.by.

За облигации на внутреннем рынке – 580 млн долларов

С начала 2017 года Минфин Беларуси размещал на внутреннем рынке стране 27 выпусков государственных долгосрочных облигаций, номинированных в иностранной валюте. Из них 8 штук – в этом году, за январь-август. Общий объем эмиссии составил 500 млн евро и 1,1 млрд долларов, или 1,65 млрд долларов в эквиваленте по текущему курсу евро к доллару.

Процентные ставки по этим выпускам бумаг колеблются от 1 до 6,8% годовых, а сроки – от 3 до 13,5 лет. При этом подавляющее большинство бумаг размещалось на 5-7 лет. За счет длительных сроков обращения невысокая, казалось бы, ставка «влетает» в существенные расходы. Если посчитать, сколько денег придется направить на погашение процентов по всем 27-ми выпускам бумаг за весь срок их обращения, получится космическая сумма в 580 млн долларов. Это практически треть от общей суммы заимствований.

Подробности по каждому выпуску – в таблице ниже:

№ выпуска Объем выпуска Валюта номинала Дата начала размещения Полный срок обращения, дней Ставка,

% годовых Проценты за весь срок обращения ВГДО 263 50 000 000 USD 15.08.2019 2377 3,90 12 699 041 ВГДО 262 100 000 000 EUR 16.07.2019 2407 3,79 24 993 233 ВГДО 261 300 000 000 USD 03.05.2019 3647 6,79 203 532 575 ВГДО 260 50 000 000 USD 25.04.2019 2133 4,2 12 272 055 ВГДО 259 40 000 000 EUR 29.03.2019 1973 1,0 2 162 192 ВГДО 258 60 000 000 USD 25.03.2019 1824 4,6 13 792 438 ВГДО 257 20 000 000 EUR 05.03.2019 2253 4,0 4 938 082 ВГДО 256 10 000 000 EUR 19.02.2019 2187 1,0 599 178 ВГДО 254 200 000 000 EUR 04.12.2018 2551 4,95 69 191 507 ВГДО 253 50 000 000 USD 18.10.2018 2757 5,5 20 771 918 ВГДО 252 50 000 000 USD 14.08.2018 2200 4,2 12 657 534 ВГДО 251 30 000 000 EUR 12.07.2018 2317 3,7 7 046 219 ВГДО 250 50 000 000 USD 06.06.2018 2542 5,7 19 848 493 ВГДО 249 11 500 000 USD 20.04.2018 4536 4,5 6 431 178 ВГДО 248 50 000 000 USD 03.04.2018 2417 5,5 18 210 274 ВГДО 247 50 000 000 EUR 06.03.2018 2263 3,97 12 307 000 ВГДО 246 50 000 000 USD 06.02.2018 1753 5,0 12 006 849 ВГДО 245 25 590 000 USD 13.12.2017 2261 5,5 8 718 478 ВГДО 244 50 000 000 USD 21.08.2017 1901 4,4 11 458 082 ВГДО 243 50 000 000 USD 05.06.2017 1978 5,5 14 902 740 ВГДО 242 50 000 000 USD 27.04.2017 1096 6,2 9 308 493 ВГДО 240 50 000 000 USD 05.04.2017 2220 6,5 19 767 123 ВГДО 239 50 000 000 USD 05.04.2017 1176 5,5 8 860 274 ВГДО 237 1 880 000 USD 30.01.2017 4981 6,3 1 616 300 ВГДО 235 50 000 000 EUR 18.01.2017 1843 5,0 12 623 288 ВГДО 234 50 000 000 USD 18.01.2017 1934 6,5 17 220 548 ВГДО 233 50 000 000 USD 18.01.2017 1114 5,5 8 393 151 Итого: 500 000 000 евро 1 098 970 000 долларов 133 860 699 евро 432 467 545 долларов

Минфину не всегда удается разместить весь выпуск ценных бумаг за один день. Бумаги доразмещаются на протяжении некоторого времени, а сумма процентных выплат по облигациям, проданным после даты начала размещения, будет меньше, чем указано в таблице. Вместе с тем, в расчетах не учтены краткосрочные облигации, а также облигации Национального банка, что несколько сглаживает погрешность.

За евробонды – 1,2 млрд долларов

С начала 2017 года Минфин РБ разметил три выпуска евробондов – по сути, тех же гособлигаций в иностранной валюте, которые размещаются среди иностранных инвесторов. Летом 2017 года с помощью таких бумаг Беларусь взяла в долг 1,4 млрд долларов, а в феврале 2018 – еще 600 млн. Итого – 2 млрд условных единиц на 5, 10 и 12 лет под 6,2-7,625% годовых.

В конечном итоге за весь срок обращения вышеупомянутых бумаг налогоплательщики заплатят почти 1,2 млрд долларов – то есть больше половины от общей суммы заимствований.

Дата размещения Объем выпуска Валюта номинала Срок обращения, лет Ставка,

% годовых Проценты за весь срок 29.06.2017 800 000 000 USD 5 7,125 285 000 000 29.06.2017 600 000 000 USD 10 7,625 457 500 000 28.02.2018 600 000 000 USD 12 6,2 446 400 000 Итого: 2 000 000 000 1 188 900 000

Облигации в российских рублях для российского рынка – 40 млн долларов

7 августа текущего года Беларусь вышла с облигациями на российский рынок и привлекла 10 млрд российских рублей на 3 года под 8,65% годовых. В долларовом эквиваленте сумма привлеченных средств составляет около 150 млн долларов, а за три года обращения на проценты по облигациям придется направить почти 40 млн долларов в эквиваленте.

Таким образом, если собрать воедино облигации для внутреннего рынка, российского рынка и евробонды, то получится, что с начала 2017 года Минфин РБ с помощью государственных долгосрочных валютных облигаций взял в долг 3,8 млрд долларов, а проценты по ним обойдутся бюджету в 1,8 млрд долларов. Иными словами, каждый житель страны заплатит за обслуживание облигаций 190 долларов. Если ваша семья состоит из четырех человек, проценты по облигациям обойдутся вам в 760 долларов.

Почему мне следует об этом знать?

Потому что расходы на обслуживание госдолга – в том числе и на проценты по облигациям – закладываются в бюджет. А значит, по долгам государства платят налогоплательщики – мы с вами. В первом полугодии на эти цели было направлено 7,3% расходов консолидированного бюджета (1,2 млрд рублей). Они находятся в статье «Расходы на общегосударственную деятельность» и составляют львиную ее долю. Эти деньги можно было бы направить на благоустройство городов, строительство школ и детских садов, ремонт дорог, модернизацию поликлиник и больниц.

Как лучше – размещать облигации или брать кредиты у банков, международных фондов и так далее?

С какой стороны посмотреть. Облигации – дорогое заимствование, и это существенный минус. Межгосударственные кредиты, а также кредиты от всевозможных международных организаций, как правило, обходятся значительно дешевле. Например, когда несколько лет назад в разгаре были переговоры о кредитной программе с МВФ, в СМИ фигурировала ставка в 2,28% годовых. При этом со временем, по мере погашения основного долга по таким кредитам, процентные выплаты (в отличие от облигаций) идут на уменьшение. Итоговая переплата по кредитной программе однозначно будет меньше, чем по облигациям.

С другой стороны, облигации – это быстро и удобно. Не нужно вести утомительных переговоров, не нужно брать на себя никаких обязательств вроде реформ и выполнения целевых показателей. А деньги сразу поступают на счета Минфина в полном объеме и не получится так, как с ЕФСР (экс-Антикризисным фондом ЕврАзЭс), когда из-за «невыполнения целевых показателей» (а по факту – политических разногласий с Россией) Беларусь так и не получила в полном объеме деньги, на которые рассчитывала.

Будет ли Минфин продолжать брать деньги в долг с помощью облигаций?

Да, будет. В ближайшие несколько лет платежи Беларуси по валютному госдолгу, включая внешний и внутренний, будут составлять порядка 3,5 млрд долларов в год. При этом экономика страны в настоящий момент не в состоянии генерировать валютные средства в таких объемах, поэтому без заемного капитала не обойтись. Минфин не скрывает, что в будущем будет снова прибегать к помощи облигаций. Известно, что в конце 2020-начале 2021 года Беларусь может снова разместить евробонды, кроме того, есть планы опять выйти на российский рынок. А вот от идеи с панда-бондами (облигации в юанях для китайского рынка) Минфин пока отказался – вместо них обсуждается возможность привлечения кредита от Банка развития Китая.

Так или иначе, госдолг в 43 млрд рублей, который к тому же на 97% сформирован в иностранной валюте, дает основания полагать, что вопрос с привлечением новых займов в той или иной форме еще очень нескоро будет снят с повестки дня, а обслуживание этих займов – с плеч налогоплательщиков.