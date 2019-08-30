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Минфин налегает на облигации

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  • 30.08.2019, 9:17
  • 1,228
Минфин налегает на облигации

Во что это встанет бюджету?

С начала 2017 года ведомство с помощью валютных облигаций всех типов взяло в долг уже 3,8 млрд долларов. Сколько придется за это заплатить? Давайте считать.

Минфин Беларуси уже не первый год активно берет в долг иностранную валюту, размещая государственные облигации. Бумаги предлагаются физлицам и компаниям в Беларуси и за рубежом на разные сроки и под разные ставки, пишет zautra.by.

За облигации на внутреннем рынке – 580 млн долларов

С начала 2017 года Минфин Беларуси размещал на внутреннем рынке стране 27 выпусков государственных долгосрочных облигаций, номинированных в иностранной валюте. Из них 8 штук – в этом году, за январь-август. Общий объем эмиссии составил 500 млн евро и 1,1 млрд долларов, или 1,65 млрд долларов в эквиваленте по текущему курсу евро к доллару.

Процентные ставки по этим выпускам бумаг колеблются от 1 до 6,8% годовых, а сроки – от 3 до 13,5 лет. При этом подавляющее большинство бумаг размещалось на 5-7 лет. За счет длительных сроков обращения невысокая, казалось бы, ставка «влетает» в существенные расходы. Если посчитать, сколько денег придется направить на погашение процентов по всем 27-ми выпускам бумаг за весь срок их обращения, получится космическая сумма в 580 млн долларов. Это практически треть от общей суммы заимствований.

Подробности по каждому выпуску – в таблице ниже:

№ выпуска

Объем выпуска

Валюта номинала

Дата начала размещения

Полный срок обращения, дней

Ставка,

% годовых

Проценты за весь срок обращения

ВГДО 263

 50 000 000

USD

15.08.2019

2377

3,90

 12 699 041

ВГДО 262

 100 000 000

EUR

16.07.2019

2407

3,79

 24 993 233

ВГДО 261

 300 000 000

USD

03.05.2019

3647

6,79

 203 532 575

ВГДО 260

 50 000 000

USD

25.04.2019

2133

4,2

 12 272 055

ВГДО 259

 40 000 000

EUR

29.03.2019

1973

1,0

 2 162 192

ВГДО 258

 60 000 000

USD

25.03.2019

1824

4,6

 13 792 438

ВГДО 257

 20 000 000

EUR

05.03.2019

2253

4,0

 4 938 082

ВГДО 256

 10 000 000

EUR

19.02.2019

2187

1,0

 599 178

ВГДО 254

 200 000 000

EUR

04.12.2018

2551

4,95

 69 191 507

ВГДО 253

 50 000 000

USD

18.10.2018

2757

5,5

 20 771 918

ВГДО 252

 50 000 000

USD

14.08.2018

2200

4,2

 12 657 534

ВГДО 251

 30 000 000

EUR

12.07.2018

2317

3,7

 7 046 219

ВГДО 250

 50 000 000

USD

06.06.2018

2542

5,7

 19 848 493

ВГДО 249

 11 500 000

USD

20.04.2018

4536

4,5

 6 431 178

ВГДО 248

 50 000 000

USD

03.04.2018

2417

5,5

 18 210 274

ВГДО 247

 50 000 000

EUR

06.03.2018

2263

3,97

 12 307 000

ВГДО 246

 50 000 000

USD

06.02.2018

1753

5,0

 12 006 849

ВГДО 245

 25 590 000

USD

13.12.2017

2261

5,5

 8 718 478

ВГДО 244

 50 000 000

USD

21.08.2017

1901

4,4

 11 458 082

ВГДО 243

 50 000 000

USD

05.06.2017

1978

5,5

 14 902 740

ВГДО 242

 50 000 000

USD

27.04.2017

1096

6,2

 9 308 493

ВГДО 240

 50 000 000

USD

05.04.2017

2220

6,5

 19 767 123

ВГДО 239

 50 000 000

USD

05.04.2017

1176

5,5

 8 860 274

ВГДО 237

 1 880 000

USD

30.01.2017

4981

6,3

 1 616 300

ВГДО 235

 50 000 000

EUR

18.01.2017

1843

5,0

 12 623 288

ВГДО 234

 50 000 000

USD

18.01.2017

1934

6,5

 17 220 548

ВГДО 233

 50 000 000

USD

18.01.2017

1114

5,5

 8 393 151

Итого:

500 000 000 евро

1 098 970 000 долларов

 

 

 

 

133 860 699 евро

432 467 545 долларов

Минфину не всегда удается разместить весь выпуск ценных бумаг за один день. Бумаги доразмещаются на протяжении некоторого времени, а сумма процентных выплат по облигациям, проданным после даты начала размещения, будет меньше, чем указано в таблице. Вместе с тем, в расчетах не учтены краткосрочные облигации, а также облигации Национального банка, что несколько сглаживает погрешность.

За евробонды – 1,2 млрд долларов

С начала 2017 года Минфин РБ разметил три выпуска евробондов – по сути, тех же гособлигаций в иностранной валюте, которые размещаются среди иностранных инвесторов. Летом 2017 года с помощью таких бумаг Беларусь взяла в долг 1,4 млрд долларов, а в феврале 2018 – еще 600 млн. Итого – 2 млрд условных единиц на 5, 10 и 12 лет под 6,2-7,625% годовых.

В конечном итоге за весь срок обращения вышеупомянутых бумаг налогоплательщики заплатят почти 1,2 млрд долларов – то есть больше половины от общей суммы заимствований.

Дата размещения

Объем выпуска

Валюта номинала

Срок обращения, лет

Ставка,

% годовых

Проценты за весь срок

29.06.2017

 800 000 000

USD

5

7,125

 285 000 000

29.06.2017

 600 000 000

USD

10

7,625

 457 500 000

28.02.2018

 600 000 000

USD

12

6,2

 446 400 000

Итого:

 2 000 000 000

 

 

 

 1 188 900 000

Облигации в российских рублях для российского рынка – 40 млн долларов

7 августа текущего года Беларусь вышла с облигациями на российский рынок и привлекла 10 млрд российских рублей на 3 года под 8,65% годовых. В долларовом эквиваленте сумма привлеченных средств составляет около 150 млн долларов, а за три года обращения на проценты по облигациям придется направить почти 40 млн долларов в эквиваленте.

Таким образом, если собрать воедино облигации для внутреннего рынка, российского рынка и евробонды, то получится, что с начала 2017 года Минфин РБ с помощью государственных долгосрочных валютных облигаций взял в долг 3,8 млрд долларов, а проценты по ним обойдутся бюджету в 1,8 млрд долларов. Иными словами, каждый житель страны заплатит за обслуживание облигаций 190 долларов. Если ваша семья состоит из четырех человек, проценты по облигациям обойдутся вам в 760 долларов.

Почему мне следует об этом знать?

Потому что расходы на обслуживание госдолга – в том числе и на проценты по облигациям – закладываются в бюджет. А значит, по долгам государства платят налогоплательщики – мы с вами. В первом полугодии на эти цели было направлено 7,3% расходов консолидированного бюджета (1,2 млрд рублей). Они находятся в статье «Расходы на общегосударственную деятельность» и составляют львиную ее долю. Эти деньги можно было бы направить на благоустройство городов, строительство школ и детских садов, ремонт дорог, модернизацию поликлиник и больниц.

Как лучше – размещать облигации или брать кредиты у банков, международных фондов и так далее?

С какой стороны посмотреть. Облигации – дорогое заимствование, и это существенный минус. Межгосударственные кредиты, а также кредиты от всевозможных международных организаций, как правило, обходятся значительно дешевле. Например, когда несколько лет назад в разгаре были переговоры о кредитной программе с МВФ, в СМИ фигурировала ставка в 2,28% годовых. При этом со временем, по мере погашения основного долга по таким кредитам, процентные выплаты (в отличие от облигаций) идут на уменьшение. Итоговая переплата по кредитной программе однозначно будет меньше, чем по облигациям.

С другой стороны, облигации – это быстро и удобно. Не нужно вести утомительных переговоров, не нужно брать на себя никаких обязательств вроде реформ и выполнения целевых показателей. А деньги сразу поступают на счета Минфина в полном объеме и не получится так, как с ЕФСР (экс-Антикризисным фондом ЕврАзЭс), когда из-за «невыполнения целевых показателей» (а по факту – политических разногласий с Россией) Беларусь так и не получила в полном объеме деньги, на которые рассчитывала.

Будет ли Минфин продолжать брать деньги в долг с помощью облигаций?

Да, будет. В ближайшие несколько лет платежи Беларуси по валютному госдолгу, включая внешний и внутренний, будут составлять порядка 3,5 млрд долларов в год. При этом экономика страны в настоящий момент не в состоянии генерировать валютные средства в таких объемах, поэтому без заемного капитала не обойтись. Минфин не скрывает, что в будущем будет снова прибегать к помощи облигаций. Известно, что в конце 2020-начале 2021 года Беларусь может снова разместить евробонды, кроме того, есть планы опять выйти на российский рынок. А вот от идеи с панда-бондами (облигации в юанях для китайского рынка) Минфин пока отказался – вместо них обсуждается возможность привлечения кредита от Банка развития Китая.

Так или иначе, госдолг в 43 млрд рублей, который к тому же на 97% сформирован в иностранной валюте, дает основания полагать, что вопрос с привлечением новых займов в той или иной форме еще очень нескоро будет снят с повестки дня, а обслуживание этих займов – с плеч налогоплательщиков.


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