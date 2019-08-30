Минфин налегает на облигации

Минфин налегает на облигации1
- 30.08.2019, 9:17
- 1,228
Во что это встанет бюджету?
С начала 2017 года ведомство с помощью валютных облигаций всех типов взяло в долг уже 3,8 млрд долларов. Сколько придется за это заплатить? Давайте считать.
Минфин Беларуси уже не первый год активно берет в долг иностранную валюту, размещая государственные облигации. Бумаги предлагаются физлицам и компаниям в Беларуси и за рубежом на разные сроки и под разные ставки, пишет zautra.by.
За облигации на внутреннем рынке – 580 млн долларов
С начала 2017 года Минфин Беларуси размещал на внутреннем рынке стране 27 выпусков государственных долгосрочных облигаций, номинированных в иностранной валюте. Из них 8 штук – в этом году, за январь-август. Общий объем эмиссии составил 500 млн евро и 1,1 млрд долларов, или 1,65 млрд долларов в эквиваленте по текущему курсу евро к доллару.
Процентные ставки по этим выпускам бумаг колеблются от 1 до 6,8% годовых, а сроки – от 3 до 13,5 лет. При этом подавляющее большинство бумаг размещалось на 5-7 лет. За счет длительных сроков обращения невысокая, казалось бы, ставка «влетает» в существенные расходы. Если посчитать, сколько денег придется направить на погашение процентов по всем 27-ми выпускам бумаг за весь срок их обращения, получится космическая сумма в 580 млн долларов. Это практически треть от общей суммы заимствований.
Подробности по каждому выпуску – в таблице ниже:
№ выпуска
Объем выпуска
Валюта номинала
Дата начала размещения
Полный срок обращения, дней
Ставка,
% годовых
Проценты за весь срок обращения
ВГДО 263
50 000 000
USD
15.08.2019
2377
3,90
12 699 041
ВГДО 262
100 000 000
EUR
16.07.2019
2407
3,79
24 993 233
ВГДО 261
300 000 000
USD
03.05.2019
3647
6,79
203 532 575
ВГДО 260
50 000 000
USD
25.04.2019
2133
4,2
12 272 055
ВГДО 259
40 000 000
EUR
29.03.2019
1973
1,0
2 162 192
ВГДО 258
60 000 000
USD
25.03.2019
1824
4,6
13 792 438
ВГДО 257
20 000 000
EUR
05.03.2019
2253
4,0
4 938 082
ВГДО 256
10 000 000
EUR
19.02.2019
2187
1,0
599 178
ВГДО 254
200 000 000
EUR
04.12.2018
2551
4,95
69 191 507
ВГДО 253
50 000 000
USD
18.10.2018
2757
5,5
20 771 918
ВГДО 252
50 000 000
USD
14.08.2018
2200
4,2
12 657 534
ВГДО 251
30 000 000
EUR
12.07.2018
2317
3,7
7 046 219
ВГДО 250
50 000 000
USD
06.06.2018
2542
5,7
19 848 493
ВГДО 249
11 500 000
USD
20.04.2018
4536
4,5
6 431 178
ВГДО 248
50 000 000
USD
03.04.2018
2417
5,5
18 210 274
ВГДО 247
50 000 000
EUR
06.03.2018
2263
3,97
12 307 000
ВГДО 246
50 000 000
USD
06.02.2018
1753
5,0
12 006 849
ВГДО 245
25 590 000
USD
13.12.2017
2261
5,5
8 718 478
ВГДО 244
50 000 000
USD
21.08.2017
1901
4,4
11 458 082
ВГДО 243
50 000 000
USD
05.06.2017
1978
5,5
14 902 740
ВГДО 242
50 000 000
USD
27.04.2017
1096
6,2
9 308 493
ВГДО 240
50 000 000
USD
05.04.2017
2220
6,5
19 767 123
ВГДО 239
50 000 000
USD
05.04.2017
1176
5,5
8 860 274
ВГДО 237
1 880 000
USD
30.01.2017
4981
6,3
1 616 300
ВГДО 235
50 000 000
EUR
18.01.2017
1843
5,0
12 623 288
ВГДО 234
50 000 000
USD
18.01.2017
1934
6,5
17 220 548
ВГДО 233
50 000 000
USD
18.01.2017
1114
5,5
8 393 151
Итого:
500 000 000 евро
1 098 970 000 долларов
133 860 699 евро
432 467 545 долларов
Минфину не всегда удается разместить весь выпуск ценных бумаг за один день. Бумаги доразмещаются на протяжении некоторого времени, а сумма процентных выплат по облигациям, проданным после даты начала размещения, будет меньше, чем указано в таблице. Вместе с тем, в расчетах не учтены краткосрочные облигации, а также облигации Национального банка, что несколько сглаживает погрешность.
За евробонды – 1,2 млрд долларов
С начала 2017 года Минфин РБ разметил три выпуска евробондов – по сути, тех же гособлигаций в иностранной валюте, которые размещаются среди иностранных инвесторов. Летом 2017 года с помощью таких бумаг Беларусь взяла в долг 1,4 млрд долларов, а в феврале 2018 – еще 600 млн. Итого – 2 млрд условных единиц на 5, 10 и 12 лет под 6,2-7,625% годовых.
В конечном итоге за весь срок обращения вышеупомянутых бумаг налогоплательщики заплатят почти 1,2 млрд долларов – то есть больше половины от общей суммы заимствований.
Дата размещения
Объем выпуска
Валюта номинала
Срок обращения, лет
Ставка,
% годовых
Проценты за весь срок
29.06.2017
800 000 000
USD
5
7,125
285 000 000
29.06.2017
600 000 000
USD
10
7,625
457 500 000
28.02.2018
600 000 000
USD
12
6,2
446 400 000
Итого:
2 000 000 000
1 188 900 000
Облигации в российских рублях для российского рынка – 40 млн долларов
7 августа текущего года Беларусь вышла с облигациями на российский рынок и привлекла 10 млрд российских рублей на 3 года под 8,65% годовых. В долларовом эквиваленте сумма привлеченных средств составляет около 150 млн долларов, а за три года обращения на проценты по облигациям придется направить почти 40 млн долларов в эквиваленте.
Таким образом, если собрать воедино облигации для внутреннего рынка, российского рынка и евробонды, то получится, что с начала 2017 года Минфин РБ с помощью государственных долгосрочных валютных облигаций взял в долг 3,8 млрд долларов, а проценты по ним обойдутся бюджету в 1,8 млрд долларов. Иными словами, каждый житель страны заплатит за обслуживание облигаций 190 долларов. Если ваша семья состоит из четырех человек, проценты по облигациям обойдутся вам в 760 долларов.
Почему мне следует об этом знать?
Потому что расходы на обслуживание госдолга – в том числе и на проценты по облигациям – закладываются в бюджет. А значит, по долгам государства платят налогоплательщики – мы с вами. В первом полугодии на эти цели было направлено 7,3% расходов консолидированного бюджета (1,2 млрд рублей). Они находятся в статье «Расходы на общегосударственную деятельность» и составляют львиную ее долю. Эти деньги можно было бы направить на благоустройство городов, строительство школ и детских садов, ремонт дорог, модернизацию поликлиник и больниц.
Как лучше – размещать облигации или брать кредиты у банков, международных фондов и так далее?
С какой стороны посмотреть. Облигации – дорогое заимствование, и это существенный минус. Межгосударственные кредиты, а также кредиты от всевозможных международных организаций, как правило, обходятся значительно дешевле. Например, когда несколько лет назад в разгаре были переговоры о кредитной программе с МВФ, в СМИ фигурировала ставка в 2,28% годовых. При этом со временем, по мере погашения основного долга по таким кредитам, процентные выплаты (в отличие от облигаций) идут на уменьшение. Итоговая переплата по кредитной программе однозначно будет меньше, чем по облигациям.
С другой стороны, облигации – это быстро и удобно. Не нужно вести утомительных переговоров, не нужно брать на себя никаких обязательств вроде реформ и выполнения целевых показателей. А деньги сразу поступают на счета Минфина в полном объеме и не получится так, как с ЕФСР (экс-Антикризисным фондом ЕврАзЭс), когда из-за «невыполнения целевых показателей» (а по факту – политических разногласий с Россией) Беларусь так и не получила в полном объеме деньги, на которые рассчитывала.
Будет ли Минфин продолжать брать деньги в долг с помощью облигаций?
Да, будет. В ближайшие несколько лет платежи Беларуси по валютному госдолгу, включая внешний и внутренний, будут составлять порядка 3,5 млрд долларов в год. При этом экономика страны в настоящий момент не в состоянии генерировать валютные средства в таких объемах, поэтому без заемного капитала не обойтись. Минфин не скрывает, что в будущем будет снова прибегать к помощи облигаций. Известно, что в конце 2020-начале 2021 года Беларусь может снова разместить евробонды, кроме того, есть планы опять выйти на российский рынок. А вот от идеи с панда-бондами (облигации в юанях для китайского рынка) Минфин пока отказался – вместо них обсуждается возможность привлечения кредита от Банка развития Китая.
Так или иначе, госдолг в 43 млрд рублей, который к тому же на 97% сформирован в иностранной валюте, дает основания полагать, что вопрос с привлечением новых займов в той или иной форме еще очень нескоро будет снят с повестки дня, а обслуживание этих займов – с плеч налогоплательщиков.