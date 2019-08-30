Я больше не пойду против своей совести 4 Михаил Ходорковский

30.08.2019, 9:26

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МИХАИЛ ХОДОРКОВСКИЙ

ФОТО: EPA

Если мы не будем моральнее власти, то чем мы от них будем отличаться?

В преддверии выборов 2021 года, бессмысленная МГД стала той точкой, с которой власть перешла к расширению политических репрессий, а оппозиция в ответ ужесточила свое поведение.

Я, от «действуем в рамках закона», как позиционировала себя «Открытая Россия», перешел к полному отрицанию неправовых законов, поддержке акций прямого действия исключительно в рамках Конституции и создал под это «Группу поддержки Гражданского общества» (адрес для связи — @CivilSocietyGroup (Telegram), почта info@civilsociety.group).

Однако есть некоторые красные линии, о которых надо помнить.

Власть начала постепенно заходить на поле преследования членов семей. Я обратил внимание на это, когда начались попытки отнять детей у протестующих, но есть и иные аналогичные примеры.

Мое убеждение — если это не прекратится — ответ должен быть симметричным: совершеннолетние дети и другие, не отделившиеся члены семей тех, кто использует такие приемы, тех кто по должности должен остановить подобный произвол, но не делает этого — законная цель для легального преследования.

Легальное преследование, это не только ответственность за их собственные преступления, которая должна быть вне зависимости от вышесказанного. Это моральное давление в связи с такой деятельностью их близких. Это максимально возможное осложнение существования на Западе. Это общественный бойкот…

Как только власть вернется в рамки — я буду призывать общество так же вернуться к исключению членов семей из сферы давления, кроме тех случаев, когда речь идет об их собственных противоправных поступках: участие в отмывании средств, конфликт интересов, использование ворованного для роскошной жизни…

Одновременно я уже сейчас призываю коллег и союзников не использовать это острое оружие слишком широко.

Обсуждение достоинств и недостатков дочери Валерии Касамары — недостойно нашей борьбы.

Валерия вообще политический противник, но не враг, преследующий детей своих оппонентов или поддерживающий такие преследования. Она вступилась за своего студента — Егора Жукова и уже это, в моих глазах, большой личный плюс.

Плюс, который еще не делает ее нейтралом, а тем более союзником. Это «член команды Собянина», наш оппонент. Но ее семья вне претензий к ней.

Так же за пределами разума и морали я считаю хамский коммент под постом Леонида Гозмана, аккуратно критикующего УГ. Если определение «шлюха Ходорковского» вызывает смех у меня и, надеюсь, у Леонида Яковлевича, то термин «Абажур» переводит автора в другой разряд.

Ведь никому не надо напоминать слова мелкой телегадины Скойбеды про сожаление, что из «предков сегодняшних либералов нацисты не наделали абажуров». Для тех, кто не знает истории — такие изделия из кожи людей делали в Бухенвальде.

Я, конечно, не собираюсь гоняться за каждым придурком, но если кто-то из реально серьезных людей попробует поддержать или оправдать подобное, то сразу и без всяких сомнений, станет моим личным врагом.

И это даже не угроза, а предупреждение.

Вообще, если мы не будем моральнее власти, если мы не станем следовать правилам, по которым мы предлагаем жить обществу, если перестанем ориентироваться на совесть в достижении своих целей, то чем мы от них будем отличаться?

Я сам не святой. Но выйдя после 10 лет тюрьмы я сказал себе: я больше не пойду против своей совести. Просто не хочу. Мне хватает груза.

Не цель оправдывает средства, а моральность методов, в конце концов, определяет моральность цели.

Михаил Ходорковский, Эхо Москвы