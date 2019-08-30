закрыть
30 августа 2019, пятница, 11:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Белорусы пострадали в аварии в Подмосковье

  • 30.08.2019, 9:29
  • 1,277
Белорусы пострадали в аварии в Подмосковье

Микроавтобус с гражданами Монголии и Беларуси врезался в грузовик.

Пострадали шесть человек, сообщили "Интерфаксу" в ГИБДД РФ.

По данным ведомства, на 108 км трассы М-10 "Россия" водитель автобуса "Mercedes Sprinter", который следовал из Санкт-Петербурга в Москву и перевозил восемь пассажиров, среди которых пять граждан Монголии и три гражданина Беларуси, врезался в остановившуюся впереди для поворота налево грузовую Skania.

В результате ДТП, по данным ГИБДД, водитель и пять пассажиров микроавтобуса получили травмы и были госпитализированы.


популярное за неделю

Мнение

Молодецкая забава
Молодецкая забава Константин Скуратович
Будущее, которое у нас уже почти было
Будущее, которое у нас уже почти было Андрей Санников
Сырихи нашего времени
Сырихи нашего времени Ирина Халип
Торжество закона или позор всей системы?
Торжество закона или позор всей системы? Михаил Пастухов