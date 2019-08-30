Белорусы пострадали в аварии в Подмосковье 30.08.2019, 9:29

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Микроавтобус с гражданами Монголии и Беларуси врезался в грузовик.

Пострадали шесть человек, сообщили "Интерфаксу" в ГИБДД РФ.

По данным ведомства, на 108 км трассы М-10 "Россия" водитель автобуса "Mercedes Sprinter", который следовал из Санкт-Петербурга в Москву и перевозил восемь пассажиров, среди которых пять граждан Монголии и три гражданина Беларуси, врезался в остановившуюся впереди для поворота налево грузовую Skania.

В результате ДТП, по данным ГИБДД, водитель и пять пассажиров микроавтобуса получили травмы и были госпитализированы.