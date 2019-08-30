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Тренера «Городеи» дисквалифицировали за удар головой в лицо арбитра

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  • 30.08.2019, 9:36
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Тренера «Городеи» дисквалифицировали за удар головой в лицо арбитра
Игорь Горелов

Футболист не только ударил главного арбитра, но и нецензурно выражался в его адрес.

Старшего тренера ФК "Городея" Игоря Горелова дисквалифицировали на полгода за удар головой в лицо арбитра. Также он должен заплатить штраф — 2550 рублей. Такое решение в четверг принял дисциплинарный комитет Белорусской федерации футбола, информирует пресс-служба АБФФ.

Происшествие случилось 25 августа после окончания матча 19-го тура чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге между жодинским "Торпедо-БелАЗ" и "Городеей" (1:1). Горелов не только ударил главного арбитра поединка Сергея Гораютина, но и нецензурно выражался в его адрес.

Как отмечает "Прессбол", Горелову еще повезло — его могли отстранить от футбола на два года и оштрафовать на 25 тысяч рублей.


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