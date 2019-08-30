Apple представит новые модели телефонов 10 сентября 1 30.08.2019, 9:42

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Что о них известно.

Apple разослала приглашения на свое ежегодное мероприятие iPhone 10 сентября, где, как ожидается, компания анонсирует iPhone 11. Об этом сообщает The Verge. Мероприятие состоится в штаб-квартире компании Apple Park в Купертино, штат Калифорния, пишет tech.liga.net.

Хотя в приглашении Apple прямо не говорится о том, что компания планирует объявить на этом мероприятии, журналисты Verge предполагают, что мы увидим три новые модели iPhone, и они станут преемниками iPhone XR, XS и XS Max. Ожидается, что на двух из этих телефонов будет установлена первая система Apple с тремя камерами на задней панели устройства, а у преемника XS также может быть чуть больший 6,1-дюймовый дисплей (по сравнению с 5,8 дюймами в текущей модели).

Эти iPhone могут поддерживать двунаправленную беспроводную зарядку, что позволяет им заряжать AirPods при использовании их с новым чехлом для беспроводной зарядки. Также могут быть обновления времени автономной работы и биометрической безопасности Face ID. Предполагается, что может быть использована новая технология устойчивости к ударам.