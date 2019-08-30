Офис Зеленского: Процесс освобождения украинцев продолжается 7 30.08.2019, 10:13

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Олег Сенцов

Когда он завершится, об этом сообщат официальные украинские каналы.

В Офисе президента Украины сообщили, что процесс обмена с РФ удерживаемыми лицами продолжается. Об этом говорится в сообщении на странице в Facebook.

"Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности", – отметили в пресс-службе.

Ситуацию вокруг обмена в ОП назвали информационным хаосом.

"Когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится, Офис президента сообщит об этом на официальных каналах", – говорится в сообщении.

РБК со ссылкой на собственные источники, знакомые с ходом переговоров, сообщало, что Москва и Киев достигли предварительной договоренности об обмене 33 украинцев на 33 россиян. Агентство отмечало, что для проведения переговоров об обмене в Москву прибыла уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. 23 августа в Киев приезжала российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

"Украинская правда" приводит список украинских политзаключенных, прибытия которых ожидают в киевском аэропорту "Жуляны". Это украинские моряки, которых после вооруженного нападения в Керченском проливе 25 ноября захватили в плен российские пограничники: Будзыло Ю.А., Зинченко В.А., Опрыско А.А., Цыбизов С.А., Артеменко А.А., Терещенко В.А., Семидоцкий Е.В., Беспальченко В.А., Шевченко А.А., Варимез В.К., Власюк М.Б., Головаш Б.О., Чулиба С.Р., Мельничук О.М., Небылица Б.П., Костышин В.А., Попов С.Н., Безъязычный Ю.Ю., Мокряк Р.Н., Эйдер А.Д., Сорока В.В., Драч А.Л., Лисовой В.В., Гриценко Д.В. Судя по публикуемым данным возвращаются из плена украинский режиссер Олег Сенцов, которого 10 мая 2014 по обвинению в подготовке терактов задержали в Крыму. Возвращаются похищенный 24 августа 2017 на территории Беларуси 21-летний украинец Павел Гриб, задержанный ФСБ в декабря 2016 года Владимир Балух, задержанный 17 марта 2014 Николай Карпюк.

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз сообщил, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ запланирован на 30 августа.

"Коммерсантъ" написал, что около 30 удерживаемых в России украинских политзаключенных, среди которых захваченные в ноябре 2018 года моряки и приговоренный к 20 годам колонии режиссер Олег Сенцов, могут быть помилованы указом президента РФ Владимира Путина в обмен на освобождение россиян, осужденных в Украине.

Ночью 30 августа главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что самолет с освобожденными украинцами в рамках обмена удерживаемыми лицами сегодня рано утром должен был прилететь в Киев.