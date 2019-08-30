Спутниковая съемка зафиксировала взрыв на иранском космодроме 1 30.08.2019, 10:40

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По снимкам можно предположить, что ракета взорвалась во время запуска двигателя или сразу после взлета.

Спутниковая съемка зафиксировала взрыв на иранском космодроме имени имама Хомейни на севере страны. Там готовилась к запуску ракета-носитель с телекоммуникационным спутником "Нахид-1". Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на агентство Associated Press.

Связан ли взрыв с подготовкой пуска спутника — не сообщается. Иран инцидент пока не комментировал. В то же время на снимках, предоставленных компанией Planet Labs Inc. видны обгоревшие части ракеты и черный дым.

По снимкам можно предположить, что ракета взорвалась во время запуска двигателя или сразу после взлета, сообщил Associated Press эксперт Миддлберийского института международных исследований в Монтерее. 13 августа иранское агентство "Мехр" сообщало со ссылкой на министра информационных технологий страны, что "Нахид-1" готов к запуску.

Иран активно развивает космическую и ракетные программы, запустив в космос несколько спутников и сумев отправить в суборбитальный полет обезьяну и вернуть ее на Землю.

Власти США считают, что космическая программа Тегерана нарушает резолюцию Совета безопасности ООН, призывающую страну не разрабатывать баллистические ракеты.

"Нахид-1" — спутник микро-класса для связи с низкоорбитальной орбитой, по официальным сообщениям он должен выполнять телекомуникационные задачи.