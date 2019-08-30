Белорусский нападающий подписал контракт с чемпионом WHL «Принс-Альберт Рэйдерс» 30.08.2019, 10:40

Илья Усов уже приступил к тренировкам в составе новой команды.

18-летний белорусский форвард Илья Усов продолжит карьеру в клубе "Принс-Альберт Рэйдерс", выступающий в Западной хоккейной лиге (WHL). Хоккеист уже подписал контракт и приступил к тренировкам в составе новой команды, сообщает pressball.by.

Последние два сезона Усов выступал за "Салисбери" (USHS-Prep). В 28 матчах чемпионата-2018/19 на его счету 16 (7+9) очков и 10 минут штрафа при показателе полезности 0. На юниорском (U-18) чемпионате мира-2019 в Швеции Илья отметился тремя результативными передачами в пяти матчах. Сборная Беларуси, напомним, заняла на турнире высокое 5-е место.

Новый клуб Усова является чемпионом WHL и участником Мемориального кубка-2019. В прошлом году за "Принс-Альберт" успешно выступали два других белоруса: защитник Сергей Сапего и нападающий Алексей Протас. Впоследствии Протаса задрафтовал "Вашингтон", а Сапего заключил контракт с "Торонто Марлис" (АХЛ).

Первый матч регулярного сезона-2019/20 "Принс-Альберт" проведет 20 сентября против "Саскатун Блэйдс".